росіяни посилюють тиск на тлі переговорів на Алясці - Сирський

Сили оборони збільшують тиск на російських окупантів. Попри це російські загарбники не припиняють тиск на тлі перемовин очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, пише УНН з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ключові питання - ситуація на фронті, посилення стійкості нашої оборони та армії. Доповів про зміни оперативної обстановки, зокрема про заходи зі стримування росіян на Покровському та Добропільському напрямках

Він додав, що Сили оборони збільшують тиск на окупантів. Вони протидіють спробам російських загарбників просунутися вперед. Головнокомандувач заявив, що ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків фронту. Зокрема, на Донеччині та Запоріжжі.

Вдячний за ефективну бойову роботу воїнам 79-ї і 82-ї десантно-штурмових бригад, 1-го і 425-го окремих штурмових полків, 25-го окремого штурмового батальйону, 2-го батальйону 92-ї штурмової бригади, підрозділам 32-ї механізованої бригади та 38-ї бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії та корпусу НГУ "Азов", які виконують завдання на Покровському напрямку

Сирський додав, що окремо дякує воїнам 225-го окремого штурмового полку та 95-ї бригади ДШВ, які нищать ворога на Сумщині.

Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо" та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці. Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території рф