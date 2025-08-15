росіяни посилюють тиск на тлі переговорів на Алясці - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про посилення тиску на російських окупантів на Покровському та Добропільському напрямках. На Ставці обговорили зміцнення оборони та фінансування сектора безпеки України.
Сили оборони збільшують тиск на російських окупантів. Попри це російські загарбники не припиняють тиск на тлі перемовин очільника Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, пише УНН з посиланням на сторінку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
Деталі
Чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ключові питання - ситуація на фронті, посилення стійкості нашої оборони та армії. Доповів про зміни оперативної обстановки, зокрема про заходи зі стримування росіян на Покровському та Добропільському напрямках
Він додав, що Сили оборони збільшують тиск на окупантів. Вони протидіють спробам російських загарбників просунутися вперед. Головнокомандувач заявив, що ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків фронту. Зокрема, на Донеччині та Запоріжжі.
Вдячний за ефективну бойову роботу воїнам 79-ї і 82-ї десантно-штурмових бригад, 1-го і 425-го окремих штурмових полків, 25-го окремого штурмового батальйону, 2-го батальйону 92-ї штурмової бригади, підрозділам 32-ї механізованої бригади та 38-ї бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії та корпусу НГУ "Азов", які виконують завдання на Покровському напрямку
Сирський додав, що окремо дякує воїнам 225-го окремого штурмового полку та 95-ї бригади ДШВ, які нищать ворога на Сумщині.
Ворог кидає в бій нове "гарматне м’ясо" та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці. Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території рф
Він додав, що на Ставці розглянули розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони та безпеки України у 2025–2026 роках.
Робимо наголос на розширенні саме контрактної армії
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на Сумському напрямку та звільнення українських територій. Кожна бригада отримає додаткові 7 млн грн на батальйон, що бере участь у бойових діях.
Також Сирський розповів про успіх Курської операції, яка підняла бойовий дух військових. Ця операція дозволила замінити бойові бригади та забезпечити їх підготовку.