россияне усиливают давление на фоне переговоров на Аляске - Сырский

Силы обороны усиливают давление на российских оккупантов. Несмотря на это, российские захватчики не прекращают давление на фоне переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, пишет УНН со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Детали

Очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ключевые вопросы - ситуация на фронте, усиление устойчивости нашей обороны и армии. Доложил об изменениях оперативной обстановки, в частности о мерах по сдерживанию россиян на Покровском и Добропольском направлениях - сообщил Сырский.

Он добавил, что Силы обороны усиливают давление на оккупантов. Они противодействуют попыткам российских захватчиков продвинуться вперед. Главнокомандующий заявил, что приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений фронта. В частности, на Донетчине и Запорожье.

Благодарен за эффективную боевую работу воинам 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 1-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 25-го отдельного штурмового батальона, 2-го батальона 92-й штурмовой бригады, подразделениям 32-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и корпуса НГУ "Азов", которые выполняют задачи на Покровском направлении - подчеркнул главнокомандующий.

Сырский добавил, что отдельно благодарит воинов 225-го отдельного штурмового полка и 95-й бригады ДШВ, которые уничтожают врага на Сумщине.

Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отчитаться об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача – ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые милитарные мощности, в том числе и на территории РФ - отметил главком.

Он добавил, что на Ставке рассмотрели развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025–2026 годах.

Делаем акцент на расширении именно контрактной армии - подчеркнул Сырский.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ на Сумском направлении и освобождении украинских территорий. Каждая бригада получит дополнительные 7 млн грн на батальон, участвующий в боевых действиях.

Также Сырский рассказал об успехе Курской операции, которая подняла боевой дух военных. Эта операция позволила заменить боевые бригады и обеспечить их подготовку.