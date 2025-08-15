$41.450.06
48.440.21
ukenru
18:26 • 4074 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 78418 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 125237 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 74186 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 123795 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 53054 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 79699 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104837 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60589 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 234968 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
россияне усиливают давление на фоне переговоров на Аляске - Сырский

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении давления на российских оккупантов на Покровском и Добропольском направлениях. На Ставке обсудили укрепление обороны и финансирование сектора безопасности Украины.

Силы обороны усиливают давление на российских оккупантов. Несмотря на это, российские захватчики не прекращают давление на фоне переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, пишет УНН со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Детали

Очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ключевые вопросы - ситуация на фронте, усиление устойчивости нашей обороны и армии. Доложил об изменениях оперативной обстановки, в частности о мерах по сдерживанию россиян на Покровском и Добропольском направлениях

- сообщил Сырский.

Он добавил, что Силы обороны усиливают давление на оккупантов. Они противодействуют попыткам российских захватчиков продвинуться вперед. Главнокомандующий заявил, что приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений фронта. В частности, на Донетчине и Запорожье.

Благодарен за эффективную боевую работу воинам 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 1-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 25-го отдельного штурмового батальона, 2-го батальона 92-й штурмовой бригады, подразделениям 32-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и корпуса НГУ "Азов", которые выполняют задачи на Покровском направлении

- подчеркнул главнокомандующий.

Сырский добавил, что отдельно благодарит воинов 225-го отдельного штурмового полка и 95-й бригады ДШВ, которые уничтожают врага на Сумщине.

Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отчитаться об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача – ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые милитарные мощности, в том числе и на территории РФ

- отметил главком.

Он добавил, что на Ставке рассмотрели развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025–2026 годах.

Делаем акцент на расширении именно контрактной армии

- подчеркнул Сырский.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ на Сумском направлении и освобождении украинских территорий. Каждая бригада получит дополнительные 7 млн грн на батальон, участвующий в боевых действиях.

Также Сырский рассказал об успехе Курской операции, которая подняла боевой дух военных. Эта операция позволила заменить боевые бригады и обеспечить их подготовку.

Павел Зинченко

Войнаполитика
Владимир Путин
Аляска
Покровск
Курская область
Донецкая область
Сумская область
79-я штурмовая авиационная бригада (Украина)
Запорожская область
Национальная гвардия Украины
Белый дом
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Александр Сырский
Украина
Запорожье