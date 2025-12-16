$42.250.05
росія очолила антирейтинг найбільш небезпечних країн світу за версією Global Peace Index 2025, Україна на другому місці

Київ • УНН

 • 4 перегляди

📝 Редагувати новину

рф визнана найменш мирною країною планети, посівши останнє місце у щорічному звіті Глобального індексу миру (GPI). Україна та Судан також потрапили до трійки найбільш небезпечних держав.

росія очолила антирейтинг найбільш небезпечних країн світу за версією Global Peace Index 2025, Україна на другому місці

рф офіційно визнана найменш мирною країною планети, посівши останнє місце у щорічному звіті Глобального індексу миру (GPI). До трійки найбільш небезпечних держав також потрапили Україна та Судан, що зумовлено масштабними бойовими діями та внутрішньою дестабілізацією. Про це йдеться у звіті Global Peace Index 2025, пише УНН.

Деталі

Аналітики оцінювали 163 країни за 23 показниками, серед яких рівень тероризму, інтенсивність внутрішніх і зовнішніх конфліктів, а також мілітаризація суспільства. Статус росії як головного дестабілізатора світової безпеки став наслідком тривалої агресії та високого рівня державного насильства.

На протилежному полюсі рейтингу опинилися країни з найвищим рівнем безпеки та соціальної стабільності.

Топ-10 найбільш мирних країн 2025 року:

  1. Ісландія
    1. Ірландія
      1. Нова Зеландія
        1. Австрія
          1. Швейцарія
            1. Сінгапур
              1. Португалія
                1. Данія
                  1. Словенія
                    1. Фінляндія

                      Попри загальну тенденцію до зростання нестабільності у світі, європейські країни продовжують домінувати в списку найбільш безпечних регіонів. 

                      Водночас Україна залишається в зоні найвищого ризику виключно через триваючу повномасштабну війну, розв'язану лідером антирейтингу.

                      Степан Гафтко

