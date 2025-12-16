росія очолила антирейтинг найбільш небезпечних країн світу за версією Global Peace Index 2025, Україна на другому місці
рф офіційно визнана найменш мирною країною планети, посівши останнє місце у щорічному звіті Глобального індексу миру (GPI). До трійки найбільш небезпечних держав також потрапили Україна та Судан, що зумовлено масштабними бойовими діями та внутрішньою дестабілізацією. Про це йдеться у звіті Global Peace Index 2025, пише УНН.
Деталі
Аналітики оцінювали 163 країни за 23 показниками, серед яких рівень тероризму, інтенсивність внутрішніх і зовнішніх конфліктів, а також мілітаризація суспільства. Статус росії як головного дестабілізатора світової безпеки став наслідком тривалої агресії та високого рівня державного насильства.
На протилежному полюсі рейтингу опинилися країни з найвищим рівнем безпеки та соціальної стабільності.
Топ-10 найбільш мирних країн 2025 року:
- Ісландія
- Ірландія
- Нова Зеландія
- Австрія
- Швейцарія
- Сінгапур
- Португалія
- Данія
- Словенія
- Фінляндія
Попри загальну тенденцію до зростання нестабільності у світі, європейські країни продовжують домінувати в списку найбільш безпечних регіонів.
Водночас Україна залишається в зоні найвищого ризику виключно через триваючу повномасштабну війну, розв'язану лідером антирейтингу.
