росія очолила антирейтинг найбільш небезпечних країн світу за версією Global Peace Index 2025, Україна на другому місці

рф офіційно визнана найменш мирною країною планети, посівши останнє місце у щорічному звіті Глобального індексу миру (GPI). До трійки найбільш небезпечних держав також потрапили Україна та Судан, що зумовлено масштабними бойовими діями та внутрішньою дестабілізацією. Про це йдеться у звіті Global Peace Index 2025, пише УНН.

Деталі

Аналітики оцінювали 163 країни за 23 показниками, серед яких рівень тероризму, інтенсивність внутрішніх і зовнішніх конфліктів, а також мілітаризація суспільства. Статус росії як головного дестабілізатора світової безпеки став наслідком тривалої агресії та високого рівня державного насильства.

На протилежному полюсі рейтингу опинилися країни з найвищим рівнем безпеки та соціальної стабільності.

Топ-10 найбільш мирних країн 2025 року:

Ісландія Ірландія Нова Зеландія Австрія Швейцарія Сінгапур Португалія Данія Словенія Фінляндія

Попри загальну тенденцію до зростання нестабільності у світі, європейські країни продовжують домінувати в списку найбільш безпечних регіонів.

Водночас Україна залишається в зоні найвищого ризику виключно через триваючу повномасштабну війну, розв'язану лідером антирейтингу.

