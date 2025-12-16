$42.250.05
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 9578 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 13520 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 15805 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 21484 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 20257 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21390 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29002 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21420 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19330 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Россия возглавила антирейтинг самых опасных стран мира по версии Global Peace Index 2025, Украина на втором месте

Киев • УНН

 • 8 просмотра

РФ признана наименее мирной страной планеты, заняв последнее место в ежегодном отчете Глобального индекса мира (GPI). Украина и Судан также попали в тройку самых опасных государств.

Россия возглавила антирейтинг самых опасных стран мира по версии Global Peace Index 2025, Украина на втором месте

РФ официально признана наименее мирной страной планеты, заняв последнее место в ежегодном отчете Глобального индекса мира (GPI). В тройку самых опасных государств также попали Украина и Судан, что обусловлено масштабными боевыми действиями и внутренней дестабилизацией. Об этом говорится в отчете Global Peace Index 2025, пишет УНН.

Подробности

Аналитики оценивали 163 страны по 23 показателям, среди которых уровень терроризма, интенсивность внутренних и внешних конфликтов, а также милитаризация общества. Статус России как главного дестабилизатора мировой безопасности стал следствием длительной агрессии и высокого уровня государственного насилия.

На противоположном полюсе рейтинга оказались страны с самым высоким уровнем безопасности и социальной стабильности.

Топ-10 самых мирных стран 2025 года:

  1. Исландия
    1. Ирландия
      1. Новая Зеландия
        1. Австрия
          1. Швейцария
            1. Сингапур
              1. Португалия
                1. Дания
                  1. Словения
                    1. Финляндия

                      Несмотря на общую тенденцию к росту нестабильности в мире, европейские страны продолжают доминировать в списке самых безопасных регионов. 

                      В то же время Украина остается в зоне наивысшего риска исключительно из-за продолжающейся полномасштабной войны, развязанной лидером антирейтинга.

                      Степан Гафтко

                      Новости Мира
                      Война в Украине
                      Республика Ирландия
                      Новая Зеландия
                      Австрия
                      Швейцария
                      Сингапур
                      Финляндия
                      Исландия
                      Дания
                      Словения
                      Португалия
                      Владимир Зеленский
                      Украина
                      Судан