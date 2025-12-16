Россия возглавила антирейтинг самых опасных стран мира по версии Global Peace Index 2025, Украина на втором месте
РФ признана наименее мирной страной планеты, заняв последнее место в ежегодном отчете Глобального индекса мира (GPI). Украина и Судан также попали в тройку самых опасных государств.
Подробности
Аналитики оценивали 163 страны по 23 показателям, среди которых уровень терроризма, интенсивность внутренних и внешних конфликтов, а также милитаризация общества. Статус России как главного дестабилизатора мировой безопасности стал следствием длительной агрессии и высокого уровня государственного насилия.
На противоположном полюсе рейтинга оказались страны с самым высоким уровнем безопасности и социальной стабильности.
Топ-10 самых мирных стран 2025 года:
- Исландия
- Ирландия
- Новая Зеландия
- Австрия
- Швейцария
- Сингапур
- Португалия
- Дания
- Словения
- Финляндия
Несмотря на общую тенденцию к росту нестабильности в мире, европейские страны продолжают доминировать в списке самых безопасных регионов.
В то же время Украина остается в зоне наивысшего риска исключительно из-за продолжающейся полномасштабной войны, развязанной лидером антирейтинга.
