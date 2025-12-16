Россия возглавила антирейтинг самых опасных стран мира по версии Global Peace Index 2025, Украина на втором месте

РФ официально признана наименее мирной страной планеты, заняв последнее место в ежегодном отчете Глобального индекса мира (GPI). В тройку самых опасных государств также попали Украина и Судан, что обусловлено масштабными боевыми действиями и внутренней дестабилизацией. Об этом говорится в отчете Global Peace Index 2025, пишет УНН.

Аналитики оценивали 163 страны по 23 показателям, среди которых уровень терроризма, интенсивность внутренних и внешних конфликтов, а также милитаризация общества. Статус России как главного дестабилизатора мировой безопасности стал следствием длительной агрессии и высокого уровня государственного насилия.

На противоположном полюсе рейтинга оказались страны с самым высоким уровнем безопасности и социальной стабильности.

Топ-10 самых мирных стран 2025 года:

Исландия Ирландия Новая Зеландия Австрия Швейцария Сингапур Португалия Дания Словения Финляндия

Несмотря на общую тенденцию к росту нестабильности в мире, европейские страны продолжают доминировать в списке самых безопасных регионов.

В то же время Украина остается в зоне наивысшего риска исключительно из-за продолжающейся полномасштабной войны, развязанной лидером антирейтинга.

