Reuters: військова допомога Україні цього літа впала на 43%

$41.640.12
48.520.01
ukenru
16:16 • 382 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 6920 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 12999 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 7638 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
11:59 • 13903 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 13090 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 14665 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20745 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48086 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28803 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 14139 перегляди
Аварійні відключення світла охопили Київ та 12 областей - Укренерго17 жовтня, 07:12 • 10078 перегляди
Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось17 жовтня, 07:36 • 8752 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго17 жовтня, 07:42 • 28452 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13722 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 48079 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 74756 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 103339 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 70741 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 94858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 13833 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 51506 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 99691 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 76184 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 77331 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали
Financial Times

Reuters: військова допомога Україні цього літа впала на 43%

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Військова допомога Україні в липні та серпні знизилася на 43% порівняно з першою половиною року. Це пов'язано зі зміною структури підтримки, тепер більшість допомоги надходить через програму PURL.

Reuters: військова допомога Україні цього літа впала на 43%

За даними Інституту світової економіки Кіля, обсяги військової допомоги Україні в липні та серпні знизилися на 43% у порівнянні з першою половиною року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначають експерти, більшість підтримки тепер надходить через програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), до якої входять союзники по НАТО – Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Програма PURL замінила прямі поставки озброєння від США: тепер союзники мають самостійно оплачувати постачання американської зброї Україні, що змінило структуру військової підтримки.

На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом17.10.25, 11:14 • 20745 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Війна в Україні
Reuters
Латвія
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Канада
Швеція
Бельгія
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна