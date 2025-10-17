Reuters: військова допомога Україні цього літа впала на 43%
Київ • УНН
Військова допомога Україні в липні та серпні знизилася на 43% порівняно з першою половиною року. Це пов'язано зі зміною структури підтримки, тепер більшість допомоги надходить через програму PURL.
За даними Інституту світової економіки Кіля, обсяги військової допомоги Україні в липні та серпні знизилися на 43% у порівнянні з першою половиною року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як зазначають експерти, більшість підтримки тепер надходить через програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), до якої входять союзники по НАТО – Бельгія, Канада, Данія, Німеччина, Латвія, Нідерланди, Норвегія та Швеція.
Програма PURL замінила прямі поставки озброєння від США: тепер союзники мають самостійно оплачувати постачання американської зброї Україні, що змінило структуру військової підтримки.
