Reuters: военная помощь Украине этим летом упала на 43%
Киев • УНН
Военная помощь Украине в июле и августе снизилась на 43% по сравнению с первой половиной года. Это связано с изменением структуры поддержки, теперь большая часть помощи поступает через программу PURL.
По данным Института мировой экономики Киля, объемы военной помощи Украине в июле и августе снизились на 43% по сравнению с первой половиной года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как отмечают эксперты, большая часть поддержки теперь поступает через программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в которую входят союзники по НАТО – Бельгия, Канада, Дания, Германия, Латвия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.
Программа PURL заменила прямые поставки вооружения от США: теперь союзники должны самостоятельно оплачивать поставки американского оружия Украине, что изменило структуру военной поддержки.
