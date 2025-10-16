Північнокорейські оператори БпЛА корегують удари російських загарбників на Сумщині - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб повідомив, що північнокорейські підрозділи залучені до підтримки операцій рф у Сумській області. Оператори БпЛА коригують вогонь РСЗВ по позиціях ЗСУ.
Командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військ для підтримки операцій у Сумській області. Як повідомили у Генштабі, оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ, передає УНН.
Деталі
З території Курської області підрозділи північнокорейських військ проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів, здійснюють виявлення позицій Збройних Сил України та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області.
Сили оборони України зафіксували переговори між північнокорейськими операторами БпЛА та особовим складом російської армії. Оператори північнокорейських БпЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ. У зв’язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області керівництво російської федерації продовжує залучати підрозділи з Північної Кореї до активних бойових дій
У Генштабі додали, що Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Підрозділи, залучені до агресії проти України, будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення війни.
