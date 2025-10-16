Северокорейские операторы БПЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области - Генштаб

$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
09:20 • 17336 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 31125 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 50133 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 17502 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36620 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 28930 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25001 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34790 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54905 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Популярные новости
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15 • 39672 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 43481 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17 • 26554 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 23897 просмотра
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом08:51 • 11061 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39 • 8744 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
07:53 • 50133 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 24265 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 43861 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 63330 просмотра
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 30472 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 79404 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 57355 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 59600 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 64659 просмотра
Северокорейские операторы БПЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Генштаб сообщил, что северокорейские подразделения задействованы в поддержке операций рф в Сумской области. Операторы БПЛА корректируют огонь РСЗО по позициям ВСУ.

Северокорейские операторы БПЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области - Генштаб

Командование российской оккупационной армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области. Как сообщили в Генштабе, операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, передает УНН.

Детали

С территории Курской области подразделения северокорейских войск проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют выявление позиций Вооруженных Сил Украины и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений в Сумской области.

Северная Корея поставляет россии до 40% боеприпасов для войны в Украине - Буданов11.07.25, 16:21 • 5216 просмотров

Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство российской федерации продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям 

- говорится в сообщении.

ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала09.02.25, 06:05 • 73690 просмотров

В Генштабе добавили, что Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.

Северная Корея может направить больше войск в россию для войны в Украине: стали известны возможные даты27.07.25, 09:28 • 11524 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Курская область
Сумская область
Вооруженные силы Украины
Северная Корея