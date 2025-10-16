Северокорейские операторы БПЛА корректируют удары российских захватчиков в Сумской области - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил, что северокорейские подразделения задействованы в поддержке операций рф в Сумской области. Операторы БПЛА корректируют огонь РСЗО по позициям ВСУ.
Командование российской оккупационной армии привлекает подразделения северокорейских войск для поддержки операций в Сумской области. Как сообщили в Генштабе, операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, передает УНН.
Детали
С территории Курской области подразделения северокорейских войск проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют выявление позиций Вооруженных Сил Украины и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений в Сумской области.
Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство российской федерации продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям
В Генштабе добавили, что Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.
