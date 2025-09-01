OpenAI будує гігантський дата-центр в Індії на 1 гігават

Розробник ChatGPT готується до масштабного розширення в Азії: компанія веде перемовини про створення потужного центру обробки даних в Індії, який може стати одним із найбільших у країні. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

OpenAI розглядає можливість будівництва дата-центру потужністю щонайменше 1 гігават, повідомляють джерела, обізнані з планами компанії. Проєкт реалізується в межах інфраструктурної ініціативи Stargate вартістю $500 млрд, яка вже охоплює США, Європу та Близький Схід.

Цей об’єкт може стати ключовим кроком OpenAI у розвитку штучного інтелекту на азійських ринках. Точне місце розташування поки що невідоме, однак, за інформацією джерел, гендиректор OpenAI Сем Альтман може оголосити про проєкт під час візиту до Індії цього місяця.

Будівництво такого масштабу наближає OpenAI до рівня інвестицій глобальних гравців – Microsoft, Google та Reliance Industries (під керівництвом найбагатшої людини Азії Мукеша Амбані), які вже розгортають потужні дата-центри в країні.

Амбіції OpenAI збігаються з напруженими відносинами між Вашингтоном і Нью-Делі. Адміністрація Дональда Трампа нещодавно підвищила мита на індійські товари до 50%, критикуючи Індію за співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Водночас Індія не потрапила під експортні обмеження США на поставки чіпів Nvidia, що робить її привабливим напрямком для AI-інфраструктури.

У США OpenAI вже реалізує проєкт Stargate у партнерстві з SoftBank та Oracle, збільшуючи свої інфраструктурні потужності ще на 4,5 гігавата. Паралельно компанія заявила про масштабні дата-центри в Норвегії (520 МВт) та Абу-Дабі (5 ГВт).

Індійський центр, окрім підтримки глобальних обчислювальних ресурсів, стане частиною державної ініціативи IndiaAI вартістю $1,2 млрд, що має на меті створення національних мовних моделей та розвиток AI-екосистеми у країні.

OpenAI вже готує запуск офісу в Нью-Делі, формує локальну команду та пропонує спеціальні продукти для індійських користувачів - зокрема, підписку ChatGPT Plus за $5 на місяць. Це дає змогу компанії масштабувати присутність на ринку з понад мільярдом потенційних клієнтів.

