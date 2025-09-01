$41.320.06
Ексклюзив
06:45 • 9444 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 9144 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 13187 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 14802 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 20629 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 19726 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51585 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88792 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99434 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 113323 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
OpenAI будує гігантський дата-центр в Індії на 1 гігават

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, планує створити один з найбільших дата-центрів в Індії. Цей об'єкт стане частиною глобальної ініціативи Stargate та державної програми IndiaAI.

OpenAI будує гігантський дата-центр в Індії на 1 гігават

Розробник ChatGPT готується до масштабного розширення в Азії: компанія веде перемовини про створення потужного центру обробки даних в Індії, який може стати одним із найбільших у країні. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

OpenAI розглядає можливість будівництва дата-центру потужністю щонайменше 1 гігават, повідомляють джерела, обізнані з планами компанії. Проєкт реалізується в межах інфраструктурної ініціативи Stargate вартістю $500 млрд, яка вже охоплює США, Європу та Близький Схід.

Цей об’єкт може стати ключовим кроком OpenAI у розвитку штучного інтелекту на азійських ринках. Точне місце розташування поки що невідоме, однак, за інформацією джерел, гендиректор OpenAI Сем Альтман може оголосити про проєкт під час візиту до Індії цього місяця.

Будівництво такого масштабу наближає OpenAI до рівня інвестицій глобальних гравців – Microsoft, Google та Reliance Industries (під керівництвом найбагатшої людини Азії Мукеша Амбані), які вже розгортають потужні дата-центри в країні.

Амбіції OpenAI збігаються з напруженими відносинами між Вашингтоном і Нью-Делі. Адміністрація Дональда Трампа нещодавно підвищила мита на індійські товари до 50%, критикуючи Індію за співпрацю з Росією у нафтовій сфері. Водночас Індія не потрапила під експортні обмеження США на поставки чіпів Nvidia, що робить її привабливим напрямком для AI-інфраструктури.

У США OpenAI вже реалізує проєкт Stargate у партнерстві з SoftBank та Oracle, збільшуючи свої інфраструктурні потужності ще на 4,5 гігавата. Паралельно компанія заявила про масштабні дата-центри в Норвегії (520 МВт) та Абу-Дабі (5 ГВт).

Індійський центр, окрім підтримки глобальних обчислювальних ресурсів, стане частиною державної ініціативи IndiaAI вартістю $1,2 млрд, що має на меті створення національних мовних моделей та розвиток AI-екосистеми у країні.

OpenAI вже готує запуск офісу в Нью-Делі, формує локальну команду та пропонує спеціальні продукти для індійських користувачів - зокрема, підписку ChatGPT Plus за $5 на місяць. Це дає змогу компанії масштабувати присутність на ринку з понад мільярдом потенційних клієнтів.

