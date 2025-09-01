OpenAI строит гигантский дата-центр в Индии на 1 гигаватт

Разработчик ChatGPT готовится к масштабному расширению в Азии: компания ведет переговоры о создании мощного центра обработки данных в Индии, который может стать одним из крупнейших в стране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

OpenAI рассматривает возможность строительства дата-центра мощностью не менее 1 гигаватт, сообщают источники, знакомые с планами компании. Проект реализуется в рамках инфраструктурной инициативы Stargate стоимостью $500 млрд, которая уже охватывает США, Европу и Ближний Восток.

Этот объект может стать ключевым шагом OpenAI в развитии искусственного интеллекта на азиатских рынках. Точное местоположение пока неизвестно, однако, по информации источников, гендиректор OpenAI Сэм Альтман может объявить о проекте во время визита в Индию в этом месяце.

Строительство такого масштаба приближает OpenAI к уровню инвестиций глобальных игроков – Microsoft, Google и Reliance Industries (под руководством богатейшего человека Азии Мукеша Амбани), которые уже разворачивают мощные дата-центры в стране.

Амбиции OpenAI совпадают с напряженными отношениями между Вашингтоном и Нью-Дели. Администрация Дональда Трампа недавно повысила пошлины на индийские товары до 50%, критикуя Индию за сотрудничество с россией в нефтяной сфере. В то же время Индия не попала под экспортные ограничения США на поставки чипов Nvidia, что делает ее привлекательным направлением для AI-инфраструктуры.

В США OpenAI уже реализует проект Stargate в партнерстве с SoftBank и Oracle, увеличивая свои инфраструктурные мощности еще на 4,5 гигаватта. Параллельно компания заявила о масштабных дата-центрах в Норвегии (520 МВт) и Абу-Даби (5 ГВт).

Индийский центр, помимо поддержки глобальных вычислительных ресурсов, станет частью государственной инициативы IndiaAI стоимостью $1,2 млрд, которая имеет целью создание национальных языковых моделей и развитие AI-экосистемы в стране.

OpenAI уже готовит запуск офиса в Нью-Дели, формирует локальную команду и предлагает специальные продукты для индийских пользователей - в частности, подписку ChatGPT Plus за $5 в месяц. Это позволяет компании масштабировать присутствие на рынке с более чем миллиардом потенциальных клиентов.

