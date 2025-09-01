OpenAI строит гигантский дата-центр в Индии на 1 гигаватт

$41.320.06
Эксклюзив
07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
06:45
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
30 августа, 23:45
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
04:35
публикации
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
06:45
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:46
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
05:39
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Андрей Парубий
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Вашингтон
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Фейковые новости
Ми-8
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136

OpenAI строит гигантский дата-центр в Индии на 1 гигаватт

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, планирует создать один из крупнейших дата-центров в Индии. Этот объект станет частью глобальной инициативы Stargate и государственной программы IndiaAI.

OpenAI строит гигантский дата-центр в Индии на 1 гигаватт

Разработчик ChatGPT готовится к масштабному расширению в Азии: компания ведет переговоры о создании мощного центра обработки данных в Индии, который может стать одним из крупнейших в стране. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

OpenAI рассматривает возможность строительства дата-центра мощностью не менее 1 гигаватт, сообщают источники, знакомые с планами компании. Проект реализуется в рамках инфраструктурной инициативы Stargate стоимостью $500 млрд, которая уже охватывает США, Европу и Ближний Восток.

Этот объект может стать ключевым шагом OpenAI в развитии искусственного интеллекта на азиатских рынках. Точное местоположение пока неизвестно, однако, по информации источников, гендиректор OpenAI Сэм Альтман может объявить о проекте во время визита в Индию в этом месяце.

Строительство такого масштаба приближает OpenAI к уровню инвестиций глобальных игроков – Microsoft, Google и Reliance Industries (под руководством богатейшего человека Азии Мукеша Амбани), которые уже разворачивают мощные дата-центры в стране.

Амбиции OpenAI совпадают с напряженными отношениями между Вашингтоном и Нью-Дели. Администрация Дональда Трампа недавно повысила пошлины на индийские товары до 50%, критикуя Индию за сотрудничество с россией в нефтяной сфере. В то же время Индия не попала под экспортные ограничения США на поставки чипов Nvidia, что делает ее привлекательным направлением для AI-инфраструктуры.

В США OpenAI уже реализует проект Stargate в партнерстве с SoftBank и Oracle, увеличивая свои инфраструктурные мощности еще на 4,5 гигаватта. Параллельно компания заявила о масштабных дата-центрах в Норвегии (520 МВт) и Абу-Даби (5 ГВт).

Индийский центр, помимо поддержки глобальных вычислительных ресурсов, станет частью государственной инициативы IndiaAI стоимостью $1,2 млрд, которая имеет целью создание национальных языковых моделей и развитие AI-экосистемы в стране.

OpenAI уже готовит запуск офиса в Нью-Дели, формирует локальную команду и предлагает специальные продукты для индийских пользователей - в частности, подписку ChatGPT Plus за $5 в месяц. Это позволяет компании масштабировать присутствие на рынке с более чем миллиардом потенциальных клиентов.

ChatGPT подсказал подростку, как покончить жизнь самоубийством и дал "инструкции" - семья подала в суд
27.08.2025, 13:45

Степан Гафтко

