Офіс віцепрезидента США Венса видалив публікацію про "геноцид вірмен" після візиту до Єревана

Адміністрація Білого дому видалила допис з офіційного облікового запису віцепрезидента Джей Ді Венса, у якому масові вбивства вірмен 1915 року називалися "геноцидом". У заяві пояснили, що публікація, яка суперечить офіційній позиції Туреччини як союзниці США по НАТО, була опублікована помилково технічним персоналом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час свого дводенного перебування у Вірменії Джей Ді Венс відвідав меморіальний комплекс Цицернакаберд у Єревані, ставши першим віцепрезидентом США, який здійснив офіційний візит до цієї країни. Спочатку в його акаунті у мережі X з’явилося повідомлення про вшанування "жертв вірменського геноциду", проте за кілька годин текст зник. Помічник Венса на умовах анонімності повідомив, що допис зробили співробітники, які не входили до складу делегації й не узгодили формулювання з дипломатичним протоколом.

Згодом речниця віцепрезидента Тейлор Ван Кірк оприлюднила нову версію публікації, де термін "геноцид" було вилучено. У новому тексті зазначалося лише, що подружжя Венсів поклало квіти до вічного вогню та залишило запис у книзі почесних гостей "на знак поваги до втрачених життів". Сам Венс перед вильотом до Азербайджану пояснив журналістам, що відвідав меморіал на прохання вірменської сторони як символ поваги до уряду Нікола Пашиняна.

Серія помилок у соціальних мережах Білого дому

Цей випадок став другим резонансним видаленням публікацій адміністрації Трампа за останні кілька днів. Наприкінці минулого тижня Білий дім був змушений видалити відео з облікового запису президента Дональда Трампа в Truth Social через расистський зміст. У тому ролику колишнє президентське подружжя Барака та Мішель Обами було зображено у вигляді мавп.

