$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 8404 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 11889 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 14900 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 18329 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 17276 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15439 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18678 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23768 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16118 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 26973 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Офіс віцепрезидента США Венса видалив публікацію про "геноцид вірмен" після візиту до Єревана

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Офіс віцепрезидента США Джей Ді Венса видалив публікацію про "геноцид вірмен" 1915 року, назвавши її помилкою технічного персоналу. Це сталося після візиту Венса до меморіального комплексу Цицернакаберд у Єревані.

Офіс віцепрезидента США Венса видалив публікацію про "геноцид вірмен" після візиту до Єревана

Адміністрація Білого дому видалила допис з офіційного облікового запису віцепрезидента Джей Ді Венса, у якому масові вбивства вірмен 1915 року називалися "геноцидом". У заяві пояснили, що публікація, яка суперечить офіційній позиції Туреччини як союзниці США по НАТО, була опублікована помилково технічним персоналом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час свого дводенного перебування у Вірменії Джей Ді Венс відвідав меморіальний комплекс Цицернакаберд у Єревані, ставши першим віцепрезидентом США, який здійснив офіційний візит до цієї країни. Спочатку в його акаунті у мережі X з’явилося повідомлення про вшанування "жертв вірменського геноциду", проте за кілька годин текст зник. Помічник Венса на умовах анонімності повідомив, що допис зробили співробітники, які не входили до складу делегації й не узгодили формулювання з дипломатичним протоколом.

США виділять 9 млрд доларів на розвиток ядерної енергетики Вірменії для зменшення її залежності від рф10.02.26, 03:41 • 4214 переглядiв

Згодом речниця віцепрезидента Тейлор Ван Кірк оприлюднила нову версію публікації, де термін "геноцид" було вилучено. У новому тексті зазначалося лише, що подружжя Венсів поклало квіти до вічного вогню та залишило запис у книзі почесних гостей "на знак поваги до втрачених життів". Сам Венс перед вильотом до Азербайджану пояснив журналістам, що відвідав меморіал на прохання вірменської сторони як символ поваги до уряду Нікола Пашиняна.

Серія помилок у соціальних мережах Білого дому

Цей випадок став другим резонансним видаленням публікацій адміністрації Трампа за останні кілька днів. Наприкінці минулого тижня Білий дім був змушений видалити відео з облікового запису президента Дональда Трампа в Truth Social через расистський зміст. У тому ролику колишнє президентське подружжя Барака та Мішель Обами було зображено у вигляді мавп.

Трамп опублікував ШІ-зображення з новою картою США за участю світових лідерів10.02.26, 01:11 • 9258 переглядiв

Степан Гафтко

