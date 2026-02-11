$43.030.02
Офис вице-президента США Вэнса удалил публикацию о "геноциде армян" после визита в Ереван

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса удалил публикацию о "геноциде армян" 1915 года, назвав ее ошибкой технического персонала. Это произошло после визита Вэнса в мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване.

Офис вице-президента США Вэнса удалил публикацию о "геноциде армян" после визита в Ереван

Администрация Белого дома удалила сообщение из официального аккаунта вице-президента Джей Ди Вэнса, в котором массовые убийства армян 1915 года назывались "геноцидом". В заявлении пояснили, что публикация, противоречащая официальной позиции Турции как союзницы США по НАТО, была опубликована по ошибке техническим персоналом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время своего двухдневного пребывания в Армении Джей Ди Вэнс посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд в Ереване, став первым вице-президентом США, совершившим официальный визит в эту страну. Изначально в его аккаунте в сети X появилось сообщение о чествовании "жертв армянского геноцида", однако через несколько часов текст исчез. Помощник Вэнса на условиях анонимности сообщил, что сообщение сделали сотрудники, не входившие в состав делегации и не согласовавшие формулировку с дипломатическим протоколом.

США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ10.02.26, 03:41 • 4226 просмотров

Впоследствии пресс-секретарь вице-президента Тейлор Ван Кирк обнародовала новую версию публикации, где термин "геноцид" был удален. В новом тексте отмечалось лишь, что супруги Вэнс возложили цветы к вечному огню и оставили запись в книге почетных гостей "в знак уважения к утраченным жизням". Сам Вэнс перед вылетом в Азербайджан объяснил журналистам, что посетил мемориал по просьбе армянской стороны как символ уважения к правительству Никола Пашиняна.

Серия ошибок в социальных сетях Белого дома

Этот случай стал вторым резонансным удалением публикаций администрации Трампа за последние несколько дней. В конце прошлой недели Белый дом был вынужден удалить видео из аккаунта президента Дональда Трампа в Truth Social из-за расистского содержания. В том ролике бывшая президентская чета Барака и Мишель Обамы была изображена в виде обезьян.

Трамп опубликовал ИИ-изображение с новой картой США с участием мировых лидеров10.02.26, 01:11 • 9268 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Reuters
Барак Обама
НАТО
Дональд Трамп
Ереван
Армения
Азербайджан
Турция
Соединённые Штаты