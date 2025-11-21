Очікуємо зменшення відключень світла в Україні найближчими днями – Свириденко
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про очікуване скорочення відключень електроенергії. Це стане можливим завдяки координації уряду та регіональних адміністрацій після обговорення шляхів стабілізації енергопостачання.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що найближчими днями відключення електроенергії мають скоротитися, завдяки координації між урядом та регіональними адміністраціями. Про це вона написала у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Разом із віцепрем'єром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу Президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провели нараду разом з головами обласних військових адміністрацій щодо стабілізації енергопостачання для громад після російських обстрілів. Заслухали доповіді про ситуацію із забезпеченням світлом і теплом людей та критичної інфраструктури на місцях
Прем'єрка також заявила, що було обговорено шляхи скорочення тривалості відключень. Очільниця уряду поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА.
Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні
