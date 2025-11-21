Ожидаем уменьшения отключений света в Украине в ближайшие дни – Свириденко
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила об ожидаемом сокращении отключений электроэнергии. Это станет возможным благодаря координации правительства и региональных администраций после обсуждения путей стабилизации энергоснабжения.
Подробности
Вместе с вице-премьером Алексеем Кулебой, и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Виктором Микитой и главой "Укрэнерго" Виталием Зайченко провели совещание вместе с главами областных военных администраций по стабилизации энергоснабжения для общин после российских обстрелов. Заслушали доклады о ситуации с обеспечением светом и теплом людей и критической инфраструктуры на местах
Премьер также заявила, что были обсуждены пути сокращения продолжительности отключений. Глава правительства поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА.
Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни
