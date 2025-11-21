$42.150.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 21509 просмотра

22 ноября по всей Украине будут применять ограничения потребления электроэнергии из-за российских атак. Отключения будут продолжаться круглосуточно, затронув от 1 до 3,5 очередей потребителей.

В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Завтра во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, будут отключать от 1 до 3,5 очередей, передает УНН.

Завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты 

- говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

• с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей;

• с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

В компании отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в Укрэнерго.

Антонина Туманова

Украина