16:45 • 134 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 2656 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 7114 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 9362 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 10855 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 14923 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 15130 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 28889 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 19994 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 28469 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 2678 перегляди

22 листопада по всій Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії через російські атаки. Відключення триватимуть цілодобово, зачепивши від 1 до 3,5 черг споживачів.

В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла

Завтра в усіх регіонах України упродовж доби будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 1 до 3,5 черг, передає УНН.

Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг;

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

Нові атаки рф на енергетику і негода залишили без світла частину жителів у трьох областях, графіки цілодобово по всій Україні - Міненерго21.11.25, 10:40 • 2614 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна