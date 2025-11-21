В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
22 листопада по всій Україні застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії через російські атаки. Відключення триватимуть цілодобово, зачепивши від 1 до 3,5 черг споживачів.
Завтра в усіх регіонах України упродовж доби будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикатимуть від 1 до 3,5 черг, передає УНН.
Завтра, 22 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
У компанії зауважили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
