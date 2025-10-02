$41.220.08
Обстріл рф Сумщини 2 жовтня: затримано поїзд Суми-Львів на 3 години

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Через російські обстріли на Сумщині 2 жовтня затримується поїзд 143/141 Суми, Чернігів - Львів, Івано-Франківськ на 3 години 40 хвилин. Рух у Сумській області повністю відновлено без задіяння резервних тепловозів.

Обстріл рф Сумщини 2 жовтня: затримано поїзд Суми-Львів на 3 години

Через російські обстріли на Сумщині 2 жовтня затримується низка поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Наразі затримується потяг 143/141 Суми, Чернігів - Львів, Івано-Франківськ +3:40. Водночас в Сумській області повністю відновлено рух без задіяння резервних тепловозів.

"Укрзалізниця" докладає максимум зусиль, аби поїзди швидше повернулися до руху за графіком 

- заявили в компанії.

Там додали: слідкувати за запізненням потягів можна за посиланням.

Нагадаємо

У ніч на 2 жовтня росія здійснила масовані удари по Одесі, Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю. В Одесі обстріляно депо Укрзалізниці: поранення отримав машиніст.

Євген Устименко

