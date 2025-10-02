Обстрел рф Сумщины 2 октября: задержан поезд Сумы-Львов на 3 часа
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов на Сумщине 2 октября задерживается поезд 143/141 Сумы, Чернигов - Львов, Ивано-Франковск на 3 часа 40 минут. Движение в Сумской области полностью восстановлено без задействования резервных тепловозов.
Из-за российских обстрелов в Сумской области 2 октября задерживается ряд поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Сейчас задерживается поезд 143/141 Сумы, Чернигов - Львов, Ивано-Франковск +3:40. В то же время в Сумской области полностью восстановлено движение без задействования резервных тепловозов.
"Укрзализныця" прилагает максимум усилий, чтобы поезда быстрее вернулись к движению по графику
Там добавили: следить за опозданием поездов можно по ссылке.
Напомним
В ночь на 2 октября россия нанесла массированные удары по Одессе, Киевщине, Днепропетровщине и Запорожью. В Одессе обстреляно депо Укрзализныци: ранения получил машинист.