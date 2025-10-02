$41.140.18
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
1 жовтня, 17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
росія масовано атакувала депо Укрзалізниці в Одесі, машиніст поранений

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 842 перегляди

Росія здійснила масовані удари по Одесі, Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю. В Одесі обстріляно депо Укрзалізниці, поранено машиніста, також постраждала залізнична інфраструктура на Півночі.

росія масовано атакувала депо Укрзалізниці в Одесі, машиніст поранений

Російські війська вночі масовано атакували депо Укрзалізниці в Одесі, поранено машиніста, також ворог бив по залізничній інфраструктурі прикордоння на півночі, деякі потяги прямують із затримкою, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

Кулеба вказав на ще одну складну ніч для України. "Масовані удари по Одесі та області, по Київщині - десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", - зазначив він.

Сьогодні вночі росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога

- написав Кулеба.

Також, з його слів, "були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі". "Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок - всі продовжили рух, контактна мережа заживлена", - вказав віцепрем'єр.

"Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії", - зазначив Кулеба.

"росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", - підкреслив віцепрем'єр.

Військові рф не приховують планів на Одеську та Миколаївську області: карта01.09.25, 14:15 • 4648 переглядiв

Юлія Шрамко

