росія масовано атакувала депо Укрзалізниці в Одесі, машиніст поранений
Київ • УНН
Росія здійснила масовані удари по Одесі, Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжю. В Одесі обстріляно депо Укрзалізниці, поранено машиніста, також постраждала залізнична інфраструктура на Півночі.
Російські війська вночі масовано атакували депо Укрзалізниці в Одесі, поранено машиніста, також ворог бив по залізничній інфраструктурі прикордоння на півночі, деякі потяги прямують із затримкою, повідомив у четвер віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
Кулеба вказав на ще одну складну ніч для України. "Масовані удари по Одесі та області, по Київщині - десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", - зазначив він.
Сьогодні вночі росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога
Також, з його слів, "були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі". "Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок - всі продовжили рух, контактна мережа заживлена", - вказав віцепрем'єр.
"Через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії", - зазначив Кулеба.
"росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", - підкреслив віцепрем'єр.
Військові рф не приховують планів на Одеську та Миколаївську області: карта01.09.25, 14:15 • 4648 переглядiв