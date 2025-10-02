россия массированно атаковала депо Укрзализныци в Одессе, машинист ранен
Киев • УНН
россия нанесла массированные удары по Одессе, Киевщине, Днепропетровщине и Запорожью. В Одессе обстреляно депо Укрзализныци, ранен машинист, также пострадала железнодорожная инфраструктура на Севере.
Российские войска ночью массированно атаковали депо Укрзализныци в Одессе, ранен машинист, также враг бил по железнодорожной инфраструктуре приграничья на севере, некоторые поезда следуют с задержкой, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Детали
Кулеба указал на еще одну сложную ночь для Украины. "Массированные удары по Одессе и области, по Киевщине - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровщине и Запорожью", - отметил он.
Сегодня ночью россия нанесла массированный обстрел по депо Укрзализныци в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывается вся необходимая помощь
Также, по его словам, "были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на Севере, в частности в Конотопе". "Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро - все продолжили движение, контактная сеть запитана", - указал вице-премьер.
"Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии", - отметил Кулеба.
"россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости - нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому необходимо усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", - подчеркнул вице-премьер.
Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта01.09.25, 14:15 • 4660 просмотров