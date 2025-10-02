россия массированно атаковала депо Укрзализныци в Одессе, машинист ранен

$41.220.08
48.300.14
ukenru
05:53 • 4046 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11885 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11443 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 16018 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34768 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43690 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29905 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50471 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26009 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23454 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
756мм
Популярные новости
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27 • 12472 просмотра
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 4798 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности01:45 • 3624 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto02:33 • 8798 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 8072 просмотра
публикации
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 11885 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43690 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 34844 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50471 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 34727 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Дания
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 41437 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 50381 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 33506 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 36481 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 46200 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
ИРИС-Т

россия массированно атаковала депо Укрзализныци в Одессе, машинист ранен

Киев • УНН

 • 2000 просмотра

россия нанесла массированные удары по Одессе, Киевщине, Днепропетровщине и Запорожью. В Одессе обстреляно депо Укрзализныци, ранен машинист, также пострадала железнодорожная инфраструктура на Севере.

россия массированно атаковала депо Укрзализныци в Одессе, машинист ранен

Российские войска ночью массированно атаковали депо Укрзализныци в Одессе, ранен машинист, также враг бил по железнодорожной инфраструктуре приграничья на севере, некоторые поезда следуют с задержкой, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кулеба указал на еще одну сложную ночь для Украины. "Массированные удары по Одессе и области, по Киевщине - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровщине и Запорожью", - отметил он.

Сегодня ночью россия нанесла массированный обстрел по депо Укрзализныци в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда. Ему оказывается вся необходимая помощь

- написал Кулеба.

Также, по его словам, "были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на Севере, в частности в Конотопе". "Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро - все продолжили движение, контактная сеть запитана", - указал вице-премьер.

"Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии", - отметил Кулеба.

"россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости - нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому необходимо усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", - подчеркнул вице-премьер.

Военные рф не скрывают планов на Одесскую и Николаевскую области: карта01.09.25, 14:15 • 4660 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Конотоп
Киевская область
Днепропетровская область
Украинская железная дорога
Украина
Чернигов
Запорожье
Одесса
Сумы