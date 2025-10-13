$41.600.10
Нова біометрична система контролю для в'їзду в ЄС: Демченко назвав ПП, які вже приєдналися до неї

Київ • УНН

 • 762 перегляди

З 12 жовтня три пункти пропуску на кордоні з Україною приєдналися до нової цифрової системи в'їзду та виїзду (EES). Система передбачає збір біометричних даних та інформації про перетин кордону, не впливаючи на безвізові поїздки.

Нова біометрична система контролю для в'їзду в ЄС: Демченко назвав ПП, які вже приєдналися до неї

Наразі три пункти пропуску у напрямку кордону з Україною з 12 жовтня доєдналися до нової цифрової системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Приєднання до системи відбуватиметься поступово. Якщо говорити про автомобільні пункти пропуску у напрямку кордону з Україною в країнах Європи тільки три пункти пропуску 12 жовтня за інформацією, яку ми маємо від наших колег доєдналися до цієї системи. Зокрема, у напряму пункту пропуску Шегині (польська ділянка), у напрямку пункту пропуску Солотвино (румунська ділянка), у напрямку пункту пропуску Лужанка – це у напрямку Угорщини. Якихось ускладнень через це на цих трьох автомобільних пунктах пропуску ми не фіксували

- розповів Демченко.

Він нагадав, що нова система передбачає збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.

До цієї системи також вноситимуться дані про паспортні документи та інформація про перетин кордону…На безвізові поїздки - це ніяк не впливає. Це додатковий контроль на кордоні для того, щоб унеможливлювати використання підробних документів, а також більш ретельно контролювати порушників, які перевищили термін перебування в країнах Європи

- зазначив Демченко.

Він додав, що інші пункти пропуску у кранах Європи  поступово будуть доєднуватися до системи контролю (EES).

Якісь на кінець цього місяця, деякі на кінець року, а деякі на початку наступного року

- сказав Демченко.

Ситуація із пасажиропотоком

Демченко прокоментував ситуацію із пасажиропотоком в пунктах пропуску.

Щодо пасажиропотоку, то він знизився, якщо порівнювати з літом. Таке поступове зменшення відбувалося й у вересні, у жовтні пасажиропотік також продовжує знижуватися. В будні дні він коливається десь на рівні 90 тис. перетинів кордону за добу, це сукупно обох напрямках. На вихідних пасажиропотік дещо зростає й тримається десь на рівні 105-107 тис. перетинів кордону

- розповів Демченко.

Доповнення

У Держприкордонслужбі повідомляли, що з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз впроваджує нову автоматизовану систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) для громадян третіх країн, включно з Україною, та пояснили основні зміни.

Анна Мурашко

