Нова біометрична система контролю для в'їзду в ЄС: Демченко назвав ПП, які вже приєдналися до неї
Київ • УНН
З 12 жовтня три пункти пропуску на кордоні з Україною приєдналися до нової цифрової системи в'їзду та виїзду (EES). Система передбачає збір біометричних даних та інформації про перетин кордону, не впливаючи на безвізові поїздки.
Наразі три пункти пропуску у напрямку кордону з Україною з 12 жовтня доєдналися до нової цифрової системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Приєднання до системи відбуватиметься поступово. Якщо говорити про автомобільні пункти пропуску у напрямку кордону з Україною в країнах Європи тільки три пункти пропуску 12 жовтня за інформацією, яку ми маємо від наших колег доєдналися до цієї системи. Зокрема, у напряму пункту пропуску Шегині (польська ділянка), у напрямку пункту пропуску Солотвино (румунська ділянка), у напрямку пункту пропуску Лужанка – це у напрямку Угорщини. Якихось ускладнень через це на цих трьох автомобільних пунктах пропуску ми не фіксували
Він нагадав, що нова система передбачає збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.
До цієї системи також вноситимуться дані про паспортні документи та інформація про перетин кордону…На безвізові поїздки - це ніяк не впливає. Це додатковий контроль на кордоні для того, щоб унеможливлювати використання підробних документів, а також більш ретельно контролювати порушників, які перевищили термін перебування в країнах Європи
Він додав, що інші пункти пропуску у кранах Європи поступово будуть доєднуватися до системи контролю (EES).
Якісь на кінець цього місяця, деякі на кінець року, а деякі на початку наступного року
Ситуація із пасажиропотоком
Демченко прокоментував ситуацію із пасажиропотоком в пунктах пропуску.
Щодо пасажиропотоку, то він знизився, якщо порівнювати з літом. Таке поступове зменшення відбувалося й у вересні, у жовтні пасажиропотік також продовжує знижуватися. В будні дні він коливається десь на рівні 90 тис. перетинів кордону за добу, це сукупно обох напрямках. На вихідних пасажиропотік дещо зростає й тримається десь на рівні 105-107 тис. перетинів кордону
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11.10.25, 17:06 • 117352 перегляди
Доповнення
У Держприкордонслужбі повідомляли, що з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз впроваджує нову автоматизовану систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System - EES) для громадян третіх країн, включно з Україною, та пояснили основні зміни.