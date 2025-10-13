Нова біометрична система контролю для в'їзду в ЄС: Демченко назвав ПП, які вже приєдналися до неї

Наразі три пункти пропуску у напрямку кордону з Україною з 12 жовтня доєдналися до нової цифрової системи в’їзду та виїзду (Entry/Exit System, EES) на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Приєднання до системи відбуватиметься поступово. Якщо говорити про автомобільні пункти пропуску у напрямку кордону з Україною в країнах Європи тільки три пункти пропуску 12 жовтня за інформацією, яку ми маємо від наших колег доєдналися до цієї системи. Зокрема, у напряму пункту пропуску Шегині (польська ділянка), у напрямку пункту пропуску Солотвино (румунська ділянка), у напрямку пункту пропуску Лужанка – це у напрямку Угорщини. Якихось ускладнень через це на цих трьох автомобільних пунктах пропуску ми не фіксували

Він нагадав, що нова система передбачає збір біометричних даних: зображення обличчя та чотири відбитки пальців.

До цієї системи також вноситимуться дані про паспортні документи та інформація про перетин кордону…На безвізові поїздки - це ніяк не впливає. Це додатковий контроль на кордоні для того, щоб унеможливлювати використання підробних документів, а також більш ретельно контролювати порушників, які перевищили термін перебування в країнах Європи

Він додав, що інші пункти пропуску у кранах Європи поступово будуть доєднуватися до системи контролю (EES).

Якісь на кінець цього місяця, деякі на кінець року, а деякі на початку наступного року

Демченко прокоментував ситуацію із пасажиропотоком в пунктах пропуску.

Щодо пасажиропотоку, то він знизився, якщо порівнювати з літом. Таке поступове зменшення відбувалося й у вересні, у жовтні пасажиропотік також продовжує знижуватися. В будні дні він коливається десь на рівні 90 тис. перетинів кордону за добу, це сукупно обох напрямках. На вихідних пасажиропотік дещо зростає й тримається десь на рівні 105-107 тис. перетинів кордону