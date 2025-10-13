$41.600.10
48.110.10
ukenru
Новая биометрическая система контроля для въезда в ЕС: Демченко назвал ПП, которые уже присоединились к ней

Киев • УНН

 • 356 просмотра

С 12 октября три пункта пропуска на границе с Украиной присоединились к новой цифровой системе въезда и выезда (EES). Система предусматривает сбор биометрических данных и информации о пересечении границы, не влияя на безвизовые поездки.

Новая биометрическая система контроля для въезда в ЕС: Демченко назвал ПП, которые уже присоединились к ней

В настоящее время три пункта пропуска на границе с Украиной с 12 октября присоединились к новой цифровой системе въезда и выезда (Entry/Exit System, EES) на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Присоединение к системе будет происходить постепенно. Если говорить об автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной в странах Европы, только три пункта пропуска 12 октября, по информации, которую мы имеем от наших коллег, присоединились к этой системе. В частности, в направлении пункта пропуска Шегини (польский участок), в направлении пункта пропуска Солотвино (румынский участок), в направлении пункта пропуска Лужанка – это в направлении Венгрии. Каких-либо осложнений из-за этого на этих трех автомобильных пунктах пропуска мы не фиксировали

- рассказал Демченко.

Он напомнил, что новая система предусматривает сбор биометрических данных: изображение лица и четыре отпечатка пальцев.

В эту систему также будут вноситься данные о паспортных документах и информация о пересечении границы…На безвизовые поездки - это никак не влияет. Это дополнительный контроль на границе для того, чтобы исключать использование поддельных документов, а также более тщательно контролировать нарушителей, которые превысили срок пребывания в странах Европы

- отметил Демченко.

Он добавил, что другие пункты пропуска в странах Европы постепенно будут присоединяться к системе контроля (EES).

Какие-то к концу этого месяца, некоторые к концу года, а некоторые в начале следующего года

- сказал Демченко.

Ситуация с пассажиропотоком

Демченко прокомментировал ситуацию с пассажиропотоком в пунктах пропуска.

Что касается пассажиропотока, то он снизился, если сравнивать с летом. Такое постепенное уменьшение происходило и в сентябре, в октябре пассажиропоток также продолжает снижаться. В будние дни он колеблется где-то на уровне 90 тыс. пересечений границы в сутки, это совокупно в обоих направлениях. На выходных пассажиропоток несколько возрастает и держится где-то на уровне 105-107 тыс. пересечений границы

- рассказал Демченко.

На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11.10.25, 17:06 • 116547 просмотров

Дополнение

В Госпогранслужбе сообщали, что с 12 октября 2025 года Европейский Союз внедряет новую автоматизированную систему въезда/выезда (Entry/Exit System - EES) для граждан третьих стран, включая Украину, и объяснили основные изменения.

Анна Мурашко

