Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Німецька влада намагається захистити дочірні підприємства "Роснефті" в Німеччині від нових санкцій США. Водночас у свіжому санкційному переліку Мінфіну США відсутні обидві німецькі філії компанії.

Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters

Німецька влада намагається убезпечити дочірні підприємства "Роснефті" в Німеччині від нових санкцій Сполучених Штатів Америки. Водночас у свіжому санкційному переліку Мінфіну США відсутні обидві німецькі філії компанії. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters, DW.

Деталі

За даними Reuters, кілька банків уже повідомили, що санкції США можуть перешкодити їм співпрацювати з дочірніми компаніями "Роснефті" в Німеччині. У Міністерстві економіки та енергетики ФРН заявили агентству, що американські санкції не мають вплинути на діяльність "Роснефті" у країні, оскільки з вересня 2022 року її бізнес перебуває під довірчим управлінням держави.

DW звернулася до міністерства із власним запитом, щоб дізнатися, чи вбачають там загрозу для німецьких дочірніх компаній "Роснефті" через санкції США.

Йдеться про дві німецькі компанії - Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Після вторгнення росії в Україну влада Німеччини позбавила "Роснефть" контролю над ними та передала їх у зовнішнє довірче управління Федерального агентства з мереж. Право власності при цьому залишилося за "Роснефтью"

- йдеться у дописі DW.

Зазначається, що на Rosneft Deutschland припадає близько 12% потужностей із переробки нафти в Німеччині. Компанія володіє частками в трьох великих німецьких нафтопереробних заводах — PCK Schwedt у місті Шведт, MiRo у Карлсруе та Bayernoil у Фобургу-на-Дунаї.

Як пише DW, до санкційного списку внесено 28 дочірніх компаній "Роснефти" і шість - "Лукойлу". Водночас ні Rosneft Deutschland, ні RN Refining & Marketing не внесено до переліку Міністерства фінансів США.

Санкції США проти росії

Міністерство фінансів США 22 жовтня запровадило санкції проти "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву негайно погодитися на припинення війни проти України.

Нагадаємо

У середу, 23 жовтня. володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.  

Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.

Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна