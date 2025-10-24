$41.760.01
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Немецкие власти пытаются защитить дочерние предприятия «Роснефти» в Германии от новых санкций США. В то же время в свежем санкционном перечне Минфина США отсутствуют обе немецкие филиалы компании.

Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters

Власти Германии пытаются обезопасить дочерние предприятия «Роснефти» в Германии от новых санкций Соединенных Штатов Америки. В то же время в свежем санкционном перечне Минфина США отсутствуют оба немецких филиала компании. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters, DW.

Детали

По данным Reuters, несколько банков уже сообщили, что санкции США могут помешать им сотрудничать с дочерними компаниями «Роснефти» в Германии. В Министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили агентству, что американские санкции не должны повлиять на деятельность «Роснефти» в стране, поскольку с сентября 2022 года ее бизнес находится под доверительным управлением государства.

DW обратилась в министерство с собственным запросом, чтобы узнать, видят ли там угрозу для немецких дочерних компаний «Роснефти» из-за санкций США.

Речь идет о двух немецких компаниях — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После вторжения России в Украину власти Германии лишили «Роснефть» контроля над ними и передали их во внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям. Право собственности при этом осталось за «Роснефтью»

— говорится в сообщении DW.

Отмечается, что на Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. Компания владеет долями в трех крупных немецких нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

Как пишет DW, в санкционный список внесены 28 дочерних компаний «Роснефти» и шесть — «Лукойла». В то же время ни Rosneft Deutschland, ни RN Refining & Marketing не внесены в перечень Министерства финансов США.

Санкции США против России

Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних фирм. США призвали Москву немедленно согласиться на прекращение войны против Украины.

Напомним

В среду, 23 октября, Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.  

Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина о якобы невосприимчивости России к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об «уверенности» диктатора, но предпочитает увидеть, как РФ справится с ограничениями.

Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти23.10.25, 16:19 • 23605 просмотров

Вита Зеленецкая

