Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.

Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%

Порівняно з жовтнем 2024 року, зростання кількості жертв досягло третини. Про це пише УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деталі

Кількість жертв серед цивільних в Україні залишається неприпустимо високою. За дев’ять місяців цього року вона зросла на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

- ідеться у повідомленні Лубінця. 

У Києві жінка померла в укритті від стресу під час російської атаки28.09.25, 22:09 • 8149 переглядiв

Наведені дані підтверджуються у звіті моніторингової місії ООН. Згідно з документом:

  • у вересні 2025 року в Україні загинули щонайменше 214 цивільних осіб;
    • 916 отримали поранення;
      • 69% жертв припало на прифронтові райони. Найбільше постраждали Донецька та Херсонська області.

        Додано, що атаки на енергетичну інфраструктуру України посилилися у вересні та продовжилися в жовтні 2025 року.

        Нагадаємо

        Внаслідок російського артобстрілу Херсона 14 жовтня 2025 року загинули троє мирних мешканців, ще четверо поранені. Прокуратура Херсонщини розпочала розслідування воєнних злочинів.

        Внаслідок атаки на Чернігівщину постраждали сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині. 

        За даними прокуратури, станом на травень 2025 року, внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 630 дітей

        Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН13.08.25, 16:29 • 45891 перегляд

        Ігор Тележніков

