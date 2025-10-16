Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%
Київ • УНН
Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.
Порівняно з жовтнем 2024 року, зростання кількості жертв досягло третини. Про це пише УНН із посиланням на сторінку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Деталі
Кількість жертв серед цивільних в Україні залишається неприпустимо високою. За дев’ять місяців цього року вона зросла на 31% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Наведені дані підтверджуються у звіті моніторингової місії ООН. Згідно з документом:
- у вересні 2025 року в Україні загинули щонайменше 214 цивільних осіб;
- 916 отримали поранення;
- 69% жертв припало на прифронтові райони. Найбільше постраждали Донецька та Херсонська області.
Додано, що атаки на енергетичну інфраструктуру України посилилися у вересні та продовжилися в жовтні 2025 року.
Нагадаємо
Внаслідок російського артобстрілу Херсона 14 жовтня 2025 року загинули троє мирних мешканців, ще четверо поранені. Прокуратура Херсонщини розпочала розслідування воєнних злочинів.
Внаслідок атаки на Чернігівщину постраждали сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині.
За даними прокуратури, станом на травень 2025 року, внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 630 дітей.
