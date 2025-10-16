Неприпустимо висока цифра: кількість жертв серед цивільних у 2025 році зросла на понад 30%

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зросла на 31% за дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. У вересні 2025 року загинуло 214 цивільних, 916 отримали поранення, причому 69% жертв припало на прифронтові райони.