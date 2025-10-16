Недопустимо высокая цифра: число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%
Число жертв среди гражданских лиц в Украине выросло на 31% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре 2025 года погибло 214 гражданских, 916 получили ранения, причем 69% жертв пришлось на прифронтовые районы.
По сравнению с октябрем 2024 года рост числа жертв достиг трети. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Детали
Число жертв среди гражданских в Украине остается недопустимо высоким. За девять месяцев этого года оно выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Приведенные данные подтверждаются в отчете мониторинговой миссии ООН. Согласно документу:
- в сентябре 2025 года в Украине погибли по меньшей мере 214 гражданских лиц;
- 916 получили ранения;
- 69% жертв пришлось на прифронтовые районы. Больше всего пострадали Донецкая и Херсонская области.
Добавлено, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усилились в сентябре и продолжились в октябре 2025 года.
Напомним
В результате российского артобстрела Херсона 14 октября 2025 года погибли трое мирных жителей, еще четверо ранены. Прокуратура Херсонщины начала расследование военных преступлений.
В результате атаки на Черниговщину пострадали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине.
По данным прокуратуры, по состоянию на май 2025 года, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 630 детей.
