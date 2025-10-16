Недопустимо высокая цифра: число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%

Число жертв среди гражданских лиц в Украине выросло на 31% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре 2025 года погибло 214 гражданских, 916 получили ранения, причем 69% жертв пришлось на прифронтовые районы.