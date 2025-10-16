Недопустимо высокая цифра: число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Эксклюзив
15:34 • 5694 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 11029 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 21287 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 27379 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38624 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61958 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22031 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38368 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30127 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25329 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 55534 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16 октября, 07:17 • 33089 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 35167 просмотра
В сеть выложили видео из поезда в Швейцарии с угрозами украиноязычной семье русскоязычным мужчиной: Украина требует расследования16 октября, 08:44 • 8044 просмотра
Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой первым в истории Украины военным омбудсменом16 октября, 08:51 • 17436 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается12:39 • 21304 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61973 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 35307 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 55686 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 68843 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 33238 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 81994 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 59755 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 61892 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 66777 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
MIM-104 Patriot
Truth Social

Недопустимо высокая цифра: число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Число жертв среди гражданских лиц в Украине выросло на 31% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре 2025 года погибло 214 гражданских, 916 получили ранения, причем 69% жертв пришлось на прифронтовые районы.

Недопустимо высокая цифра: число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%

По сравнению с октябрем 2024 года рост числа жертв достиг трети. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Детали

Число жертв среди гражданских в Украине остается недопустимо высоким. За девять месяцев этого года оно выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- говорится в сообщении Лубинца. 

В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки28.09.25, 22:09 • 8149 просмотров

Приведенные данные подтверждаются в отчете мониторинговой миссии ООН. Согласно документу:

  • в сентябре 2025 года в Украине погибли по меньшей мере 214 гражданских лиц;
    • 916 получили ранения;
      • 69% жертв пришлось на прифронтовые районы. Больше всего пострадали Донецкая и Херсонская области.

        Добавлено, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины усилились в сентябре и продолжились в октябре 2025 года.

        Напомним

        В результате российского артобстрела Херсона 14 октября 2025 года погибли трое мирных жителей, еще четверо ранены. Прокуратура Херсонщины начала расследование военных преступлений.

        В результате атаки на Черниговщину пострадали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. 

        По данным прокуратуры, по состоянию на май 2025 года, в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибло 630 детей

        Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН13.08.25, 16:29 • 45891 просмотр

        Игорь Тележников

        ОбществоВойна в Украине
        Военное положение
        Война в Украине
        Отключение света
        Блэкаут
        Электроэнергия
        Донецкая область
        Организация Объединенных Наций
        Херсонская область
        Украина