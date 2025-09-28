В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 23024 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 41076 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 30466 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 32455 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 57128 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 68594 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 88812 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 145894 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56093 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 48935 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детейPhoto28 сентября, 10:08 • 19663 просмотра
Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками28 сентября, 10:53 • 12397 просмотра
Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК28 сентября, 13:05 • 18969 просмотра
Зеленский анонсировал "мегасделку" с США на поставку вооружений стоимостью $90 млрд – Politico14:04 • 5116 просмотра
Ушел за грибами и не вернулся: на Львовщине в лесу нашли тело грибника14:23 • 9226 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 53132 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 145894 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 68251 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 78091 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 78529 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 27039 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 88812 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 47570 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 52023 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 53498 просмотра
Актуальное
Таймс
Facebook
Фокс Ньюс
Бильд
MIM-104 Patriot

В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Одна из жертв обстрела Киева – женщина, которая умерла в укрытии из-за стресса во время воздушной тревоги. Всего в результате атаки погибли четыре человека и ранены 13, среди них 12-летняя школьница.

В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки

В результате сегодняшнего обстрела Киева одна из жертв — женщина, которая умерла прямо в укрытии. По предварительным данным, ее сердце не выдержало стресса во время воздушной тревоги. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

россияне убили наших людей в Институте кардиологии — тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии. Искренние соболезнования родным и близким убитых российской агрессией наших граждан

— отметил Ткаченко.

Всего в результате атаки ранены 13 человек и четверо погибли. Среди них — 12-летняя школьница из Соломенского района и пациенты Института кардиологии.

Напомним

В ночь на 28 сентября Киев подвергся масштабной атаке. Зафиксированы повреждения в четырех районах столицы, включая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Обломки упали на жилые дома, детский сад и вызвали пожары.

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Киев