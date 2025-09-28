В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки
Киев • УНН
Одна из жертв обстрела Киева – женщина, которая умерла в укрытии из-за стресса во время воздушной тревоги. Всего в результате атаки погибли четыре человека и ранены 13, среди них 12-летняя школьница.
В результате сегодняшнего обстрела Киева одна из жертв — женщина, которая умерла прямо в укрытии. По предварительным данным, ее сердце не выдержало стресса во время воздушной тревоги. Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
россияне убили наших людей в Институте кардиологии — тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии. Искренние соболезнования родным и близким убитых российской агрессией наших граждан
Всего в результате атаки ранены 13 человек и четверо погибли. Среди них — 12-летняя школьница из Соломенского района и пациенты Института кардиологии.
Напомним
В ночь на 28 сентября Киев подвергся масштабной атаке. Зафиксированы повреждения в четырех районах столицы, включая жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Обломки упали на жилые дома, детский сад и вызвали пожары.