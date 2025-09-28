У Києві жінка померла в укритті від стресу під час російської атаки
Київ • УНН
Одна з жертв обстрілу Києва – жінка, яка померла в укритті через стрес під час повітряної тривоги. Загалом внаслідок атаки загинуло четверо людей та поранено 13, серед них 12-річна школярка.
Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Києва одна з жертв - жінка, яка померла прямо в укритті. За попередніми даними, її серце не витримало стресу під час повітряної тривоги. Про це пише УНН із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.
росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті. Щирі співчуття рідним та близьким вбитих російською агресію наших громадян
Загалом внаслідок атаки поранено 13 людей та четверо загинули. Серед них - 12-річна школярка із Солом’янського району та пацієнти Інституту кардіології.
Нагадаємо
У ніч на 28 вересня Київ зазнав масштабної атаки. Зафіксовано пошкодження у чотирьох районах столиці, включаючи житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Уламки впали на житлові будинки, дитячий садок та спричинили пожежі.