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F-16 Fighting Falcon

Жертвами війни рф проти України стали вже 630 дітей

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

За даними прокуратури, внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 630 дітей, понад 1960 отримали поранення. Тільки 25 травня жертвами атак стали 3 дитини.

Жертвами війни рф проти України стали вже 630 дітей

630 дітей загинули та понад 1960 поранено в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з них жертвами атаки рф 25 травня стали 3 дітей, ще 11 отримали поранення, повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, пише УНН.

Більше ніж 2590 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 травня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 дітей загинули та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 645, Харківській - 492, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 242, Київській - 146, Запорізькій - 181, Миколаївській - 119, Сумській - 139.

Протягом останніх днів:

  • 25 травня внаслідок обстрілу міста Коростишів Житомирської області загинули троє дітей: два хлопчики віком 8 та 17 років, дівчинка віком 12 років, а також травмовано 14-річного хлопчика;
    • 25 травня внаслідок обстрілу міста Харків постраждав 14-річний хлопчик;
      • 25 травня внаслідок обстрілу населених пунктів Київської області травмовано вісім дітей: дівчатка віком 10, 13, 17 років, хлопчики віком 8, 10, 11, 13 років;
        • 25 травня внаслідок обстрілу міста Миколаїв травмовано 17-річного хлопця.

          Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих25.05.25, 08:11 • 4716 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

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