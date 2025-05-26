Жертвами війни рф проти України стали вже 630 дітей
Київ • УНН
За даними прокуратури, внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло 630 дітей, понад 1960 отримали поранення. Тільки 25 травня жертвами атак стали 3 дитини.
630 дітей загинули та понад 1960 поранено в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з них жертвами атаки рф 25 травня стали 3 дітей, ще 11 отримали поранення, повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, пише УНН.
Більше ніж 2590 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 травня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 дітей загинули та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Деталі
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 645, Харківській - 492, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 242, Київській - 146, Запорізькій - 181, Миколаївській - 119, Сумській - 139.
Протягом останніх днів:
- 25 травня внаслідок обстрілу міста Коростишів Житомирської області загинули троє дітей: два хлопчики віком 8 та 17 років, дівчинка віком 12 років, а також травмовано 14-річного хлопчика;
- 25 травня внаслідок обстрілу міста Харків постраждав 14-річний хлопчик;
- 25 травня внаслідок обстрілу населених пунктів Київської області травмовано вісім дітей: дівчатка віком 10, 13, 17 років, хлопчики віком 8, 10, 11, 13 років;
- 25 травня внаслідок обстрілу міста Миколаїв травмовано 17-річного хлопця.
Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих25.05.25, 08:11 • 4716 переглядiв