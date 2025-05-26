Жертвами війни рф проти України стали вже 630 дітей

630 дітей загинули та понад 1960 поранено в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф, з них жертвами атаки рф 25 травня стали 3 дітей, ще 11 отримали поранення, повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, пише УНН.

Більше ніж 2590 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 травня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 630 дітей загинули та понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 645, Харківській - 492, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 242, Київській - 146, Запорізькій - 181, Миколаївській - 119, Сумській - 139.

Протягом останніх днів:

25 травня внаслідок обстрілу міста Коростишів Житомирської області загинули троє дітей: два хлопчики віком 8 та 17 років, дівчинка віком 12 років, а також травмовано 14-річного хлопчика;

25 травня внаслідок обстрілу міста Харків постраждав 14-річний хлопчик;

25 травня внаслідок обстрілу населених пунктів Київської області травмовано вісім дітей: дівчатка віком 10, 13, 17 років, хлопчики віком 8, 10, 11, 13 років;

25 травня внаслідок обстрілу міста Миколаїв травмовано 17-річного хлопця.

Житомирщина: внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини, 12 постраждалих