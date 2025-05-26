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Жертвами войны рф против Украины стали уже 630 детей

Киев • УНН

 • 476 просмотра

По данным прокуратуры, в результате полномасштабного вторжения рф в Украине погибло 630 детей, более 1960 получили ранения. Только 25 мая жертвами атак стали 3 ребенка.

Жертвами войны рф против Украины стали уже 630 детей

630 детей погибли и более 1960 ранены в Украине в результате полномасштабного вторжения рф, из них жертвами атаки рф 25 мая стали 3 детей, еще 11 получили ранения, сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, пишет УНН.

Более 2590 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 26 мая 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 детей погибли и более 1960 получили ранения различной степени тяжести

- сообщили в прокуратуре.

Детали

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 645, Харьковской - 492, Херсонской - 208, Днепропетровской - 242, Киевской - 146, Запорожской - 181, Николаевской - 119, Сумской - 139.

В течение последних дней:

  • 25 мая в результате обстрела города Коростышев Житомирской области погибли трое детей: два мальчика в возрасте 8 и 17 лет, девочка в возрасте 12 лет, а также травмирован 14-летний мальчик;
    • 25 мая в результате обстрела города Харьков пострадал 14-летний мальчик;
      • 25 мая в результате обстрела населенных пунктов Киевской области травмированы восемь детей: девочки в возрасте 10, 13, 17 лет, мальчики в возрасте 8, 10, 11, 13 лет;
        • 25 мая в результате обстрела города Николаев травмирован 17-летний парень.

          Житомирская область: в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших25.05.25, 08:11 • 4684 просмотра

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

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