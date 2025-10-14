Кількість жертв російського артобстрілу у Херсоні зросла до трьох
Київ • УНН
Внаслідок російського артобстрілу Херсона 14 жовтня 2025 року загинули троє мирних мешканців, ще четверо поранені. Прокуратура Херсонщини розпочала розслідування воєнних злочинів.
Деталі
За даними слідства, 14 жовтня 2025 року близько 12:30 та 13:00 російська армія здійснила чергові обстріли Херсона з артилерійської зброї. Внаслідок атак загинули троє цивільних – чоловік та дві жінки.
Ще четверо мирних мешканців отримали поранення та наразі отримують медичну допомогу. Розслідування триває, правоохоронці документують наслідки обстрілів та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Раніше очільник Херсонської ОВА повідомляв про обстріл росіянами міста опівдні, тоді Олександр Прокудін заявив про одну загиблу та поранених.