Ексклюзив
11:53 • 2470 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3398 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4884 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10629 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13552 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13681 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13238 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15432 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15206 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16405 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кількість жертв російського артобстрілу у Херсоні зросла до трьох

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Внаслідок російського артобстрілу Херсона 14 жовтня 2025 року загинули троє мирних мешканців, ще четверо поранені. Прокуратура Херсонщини розпочала розслідування воєнних злочинів.

Кількість жертв російського артобстрілу у Херсоні зросла до трьох

У Херсоні внаслідок російського артобстрілу збільшилась кількість жертв –  загинули троє мирних мешканців, ще четверо поранені. За фактами загибелі людей розпочато розслідування воєнних злочинів. Про це повідомила прокуратура Херсонщини, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 14 жовтня 2025 року близько 12:30 та 13:00 російська армія здійснила чергові обстріли Херсона з артилерійської зброї. Внаслідок атак загинули троє цивільних – чоловік та дві жінки.

росіяни атакували вантажівки ООН з гуманітарною допомогою на Херсонщині - ОВА14.10.25, 10:56 • 2408 переглядiв

Ще четверо мирних мешканців отримали поранення та наразі отримують медичну допомогу. Розслідування триває, правоохоронці документують наслідки обстрілів та збирають докази для притягнення винних до відповідальності.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України) 

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо

Раніше очільник Херсонської ОВА повідомляв про обстріл росіянами міста опівдні, тоді Олександр Прокудін заявив про одну загиблу та поранених.  

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Прокудін Олександр Сергійович
Організація Об'єднаних Націй
Херсон