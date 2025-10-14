Число жертв российского артобстрела в Херсоне возросло до трех

В Херсоне в результате российского артобстрела увеличилось количество жертв – погибли трое мирных жителей, еще четверо ранены. По фактам гибели людей начато расследование военных преступлений. Об этом сообщила прокуратура Херсонщины, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, 14 октября 2025 года около 12:30 и 13:00 российская армия совершила очередные обстрелы Херсона из артиллерийского оружия. В результате атак погибли трое гражданских – мужчина и две женщины.

Еще четверо мирных жителей получили ранения и сейчас получают медицинскую помощь. Расследование продолжается, правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним

Ранее глава Херсонской ОВА сообщал об обстреле россиянами города в полдень, тогда Александр Прокудин заявил об одной погибшей и раненых.