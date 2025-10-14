Опівдні російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона: одна людина загинула, ще четверо поранені – ОВА

Російські війська в черговий раз обстріляли Херсон. За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, одна жінка загинула, є постраждалі, медики борються за життя пораненого чоловіка, пише УНН.

Деталі

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула літня жінка.

Мої співчуття рідним і близьким вбитої – додав він.

Медики наразі борються за життя 55-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкові поранення голови, руки й грудної клітини. Його стан – тяжкий.

Ще троє людей – 57-річний чоловік та жінки 60 і 62 років – отримали допомогу на місці. У всіх діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

