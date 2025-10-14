Опівдні російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона: одна людина загинула, ще четверо поранені – ОВА

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
09:28 • 4518 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 9956 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10889 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10926 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14063 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14398 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16017 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17605 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27318 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34996 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.8м/с
67%
751мм
Популярнi новини
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 25989 перегляди
ХАМАС звільнив українця Максима Харкіна після 738 днів полону14 жовтня, 01:31 • 11272 перегляди
Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14 жовтня, 02:36 • 9750 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 25394 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 15107 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 48951 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 48956 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 56542 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 52967 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 57273 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сектор Газа
Кіровоградська область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 23611 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 28343 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 29937 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 29670 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 57132 перегляди
Актуальне
Золото
MIM-104 Patriot
F-22 Raptor
Financial Times
Time (журнал)

Опівдні російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона: одна людина загинула, ще четверо поранені – ОВА

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона опівдні. Одна літня жінка загинула, четверо людей отримали поранення, серед них один чоловік у тяжкому стані.

Опівдні російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона: одна людина загинула, ще четверо поранені – ОВА

Російські війська в черговий раз обстріляли Херсон. За інформацією голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, одна жінка загинула, є постраждалі, медики борються за життя пораненого чоловіка, пише УНН.

Деталі

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула літня жінка. 

Мої співчуття рідним і близьким вбитої 

– додав він.

Медики наразі борються за життя 55-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкові поранення голови, руки й грудної клітини. Його стан – тяжкий.

Ще троє людей – 57-річний чоловік та жінки 60 і 62 років – отримали допомогу на місці. У всіх діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

росіяни атакували вантажівки ООН з гуманітарною допомогою на Херсонщині - ОВА14.10.25, 10:56 • 2056 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
благодійність
Організація Об'єднаних Націй
Херсон