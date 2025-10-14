$41.610.01
Эксклюзив
09:28 • 4482 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 9864 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10859 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10897 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 14038 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14389 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 16009 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17605 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27317 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34993 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В полдень российские войска обстреляли Днепровский район Херсона: один человек погиб, еще четверо ранены – ОВА

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона в полдень. Одна пожилая женщина погибла, четыре человека получили ранения, среди них один мужчина в тяжелом состоянии.

В полдень российские войска обстреляли Днепровский район Херсона: один человек погиб, еще четверо ранены – ОВА

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. По информации главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, одна женщина погибла, есть пострадавшие, медики борются за жизнь раненого мужчины, пишет УНН.

Подробности

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате вражеского обстрела погибла пожилая женщина. 

Мои соболезнования родным и близким убитой 

– добавил он.

Медики сейчас борются за жизнь 55-летнего мужчины, который получил взрывную травму и осколочные ранения головы, руки и грудной клетки. Его состояние – тяжелое.

Еще три человека – 57-летний мужчина и женщины 60 и 62 лет – получили помощь на месте. У всех диагностированы контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

россияне атаковали грузовики ООН с гуманитарной помощью в Херсонской области - ОВА14.10.25, 10:56 • 2048 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Херсон