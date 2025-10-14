В полдень российские войска обстреляли Днепровский район Херсона: один человек погиб, еще четверо ранены – ОВА

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. По информации главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, одна женщина погибла, есть пострадавшие, медики борются за жизнь раненого мужчины, пишет УНН.

Подробности

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате вражеского обстрела погибла пожилая женщина.

Мои соболезнования родным и близким убитой – добавил он.

Медики сейчас борются за жизнь 55-летнего мужчины, который получил взрывную травму и осколочные ранения головы, руки и грудной клетки. Его состояние – тяжелое.

Еще три человека – 57-летний мужчина и женщины 60 и 62 лет – получили помощь на месте. У всех диагностированы контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

