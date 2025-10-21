"Не можна гарантувати, що суд не накаже уряду передати його в Гаагу": МЗС Польщі застерегло путіна від польотів над країною

21 жовтня Польща застерегла президента росії володимира путіна від перельотів через її повітряний простір для участі у саміті в Угорщині з президентом США Дональдом Трампом, заявивши, що у такому разі Польща може бути змушена виконати міжнародний ордер на арешт диктатора, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі «Радіо Родзіна», пише видання.

Додатково

Минулого тижня президент США Дональда Трамп заявив, що планує зустрітися з путіним у столиці Угорщини Будапешті в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні.

Своєю чергою Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан підтримує теплі стосунки з росією, заявила, що забезпечить путіну можливість в'їхати до країни на саміт і повернутися додому після нього.

Водночас Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, видав ордер на арешт путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації сотень дітей з України. росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та заперечує ці звинувачення. Однак ордер на арешт МКС зобов'язує держави-члени суду заарештувати путіна, якщо він ступить на їхню територію.

Я думаю, що російська сторона усвідомлює це. І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літаки полетять іншим маршрутом - сказав Сікорський.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що союзники поспішають зміцнити позицію України напередодні переговорів між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним, на тлі побоювань, що два лідери можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, яка послабить всю Європу, при цьому деякі лідери ЄС лобіюватимуть участь у зустрічі Трампа та путіна, а також забезпечення Зеленському участі у будь-яких переговорах.