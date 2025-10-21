"Нельзя гарантировать, что суд не прикажет правительству передать его в Гаагу": МИД Польши предостерег путина от полетов над страной

21 октября Польша предостерегла президента россии владимира путина от перелетов через ее воздушное пространство для участия в саммите в Венгрии с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что в таком случае Польша может быть вынуждена выполнить международный ордер на арест диктатора, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире «Радио Родзина», пишет издание.

Дополнительно

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в столице Венгрии Будапеште в рамках переговоров по прекращению войны в Украине.

В свою очередь Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с россией, заявила, что обеспечит Путину возможность въехать в страну на саммит и вернуться домой после него.

В то же время Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест путина в 2023 году, обвинив его в военном преступлении - незаконной депортации сотен детей из Украины. россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и отрицает эти обвинения. Однако ордер на арест МУС обязывает государства-члены суда арестовать путина, если он ступит на их территорию.

Я думаю, что российская сторона осознает это. И поэтому, если этот саммит состоится, надеемся, с участием жертвы агрессии, самолеты полетят другим маршрутом - сказал Сикорский.

Напомним

Ранее УНН писал, что союзники спешат укрепить позицию Украины накануне переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля владимиром путиным, на фоне опасений, что два лидера могут заключить неудачную сделку о прекращении огня, которая ослабит всю Европу, при этом некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также обеспечение Зеленскому участия в любых переговорах.