Не "доніс" сам на себе: російський політолог марков отримав протокол за відсутність самореєстрації як "іноагента"
Київ • УНН
На російського провладного політолога сергія маркова, якого до того визнали "іноагентом", склали перший протокол за даною статею, оскільки він не "доніс" сам на себе в російське міністерство юстиції. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Адміністративна справа поступила до останкінського районного суду москви 18 листопада. Протокол складено за ч. 1 ст. 19.34 кодексу про адміністративні правопорушення російської федерації ("діяльність в якості іноземного агента особою, не включеною до реєстру").
Згідно цієї статті марков мав сам повідомити російський мін’юст подати документи на включення до реєстру "іноагентів" з моменту закріплення за ним статусу "іноагента".
Контекст
сергія маркова визнали "іноагентом" в росії в серпні 2025 року. Ймовірною причиною є його заява, в якій він фактично визнав відповідальність рф за збиття азербайджанського літака силами російської ППО 25 грудня 2024 року.
Водночас сам марков є фігурантом українського сайту "Миротворець". Він не визнає існування України як незалежної держави, а українців - як окремої від росіян нації і називає українську владу (чи-то Порошенка, або Зеленського - ред.) "хунтою".
За підтримку і виправдання російської анексії Криму і інтервенції на Донбас в 2014 році, а також повномасштабної збройної агресії проти України в 2022 році, марков включений у санкційні списки України, Канади і деяких інших країн.
