На российского провластного политолога сергея маркова, которого до того признали "иноагентом", составили первый протокол по данной статье, поскольку он не "донес" сам на себя в российское министерство юстиции. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Административное дело поступило в останкинский районный суд москвы 18 ноября. Протокол составлен по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях российской федерации ("деятельность в качестве иностранного агента лицом, не включенным в реестр").

Согласно этой статье марков должен был сам уведомить российский минюст и подать документы на включение в реестр "иноагентов" с момента закрепления за ним статуса "иноагента".

Сергея Маркова признали "иноагентом" в россии в августе 2025 года. Вероятной причиной является его заявление, в котором он фактически признал ответственность рф за сбитие азербайджанского самолета силами российской ПВО 25 декабря 2024 года.

В то же время сам марков является фигурантом украинского сайта "Миротворец". Он не признает существование Украины как независимого государства, а украинцев - как отдельной от россиян нации и называет украинскую власть (будь то Порошенко, или Зеленский - ред.) "хунтой".

За поддержку и оправдание российской аннексии Крыма и интервенции на Донбасс в 2014 году, а также полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в 2022 году, марков включен в санкционные списки Украины, Канады и некоторых других стран.

