Не "донес" сам на себя: российский политолог марков получил протокол за отсутствие саморегистрации как "иноагента"

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Эксклюзив
14:10 • 5000 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 5550 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54 • 11915 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49 • 17423 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
08:43 • 20961 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 28456 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 23926 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 58342 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 50050 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 44702 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.5м/с
68%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб18 ноября, 05:44 • 26877 просмотра
Западную Украину засыпало внезапным снегом: Яремче и Буковель в белом одеялеPhotoVideo18 ноября, 07:46 • 16544 просмотра
Энергия на зиму: Украина получила 100 млн кубометров газа по новому морскому маршруту из США08:57 • 15363 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 18144 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 15450 просмотра
публикации
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
Эксклюзив
14:10 • 5004 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 79755 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 110342 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 101632 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 158838 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Елена Соседка
Блогеры
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 15659 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 18349 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 32186 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 40962 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 39323 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Эль-Паис

Не "донес" сам на себя: российский политолог марков получил протокол за отсутствие саморегистрации как "иноагента"

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Согласно этой статье, марков должен был сам сообщить российскому минюсту и подать документы на включение в реестр "иноагентов" с момента закрепления за ним статуса "иноагента".

Не "донес" сам на себя: российский политолог марков получил протокол за отсутствие саморегистрации как "иноагента"

На российского провластного политолога сергея маркова, которого до того признали "иноагентом", составили первый протокол по данной статье, поскольку он не "донес" сам на себя в российское министерство юстиции. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Административное дело поступило в останкинский районный суд москвы 18 ноября. Протокол составлен по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях российской федерации ("деятельность в качестве иностранного агента лицом, не включенным в реестр").

Согласно этой статье марков должен был сам уведомить российский минюст и подать документы на включение в реестр "иноагентов" с момента закрепления за ним статуса "иноагента".

Контекст

Сергея Маркова признали "иноагентом" в россии в августе 2025 года. Вероятной причиной является его заявление, в котором он фактически признал ответственность рф за сбитие азербайджанского самолета силами российской ПВО 25 декабря 2024 года.

В то же время сам марков является фигурантом украинского сайта "Миротворец". Он не признает существование Украины как независимого государства, а украинцев - как отдельной от россиян нации и называет украинскую власть (будь то Порошенко, или Зеленский - ред.) "хунтой".

За поддержку и оправдание российской аннексии Крыма и интервенции на Донбасс в 2014 году, а также полномасштабной вооруженной агрессии против Украины в 2022 году, марков включен в санкционные списки Украины, Канады и некоторых других стран.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в россии заочно вынесли реальный приговор блогеру юрию дудю, которого до того признали "иноагентом". Причиной стали штрафы за публикации без "иноагентской" плашки и три поста в соцсетях.

Также УНН сообщал, что на войне против Украины погиб брат российского политика виталия милонова.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
Канада
Крым
Украина