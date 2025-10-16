$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
09:20 • 176 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 7952 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 17391 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 12940 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23565 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22762 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20966 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33238 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53555 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.3м/с
67%
755мм
Популярнi новини
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 22136 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 24154 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 22983 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 23176 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14351 перегляди
Публікації
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 17391 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 14480 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 48459 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 62858 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 56095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Нарендра Моді
Вуді Аллен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Китай
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 22305 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 71668 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 50125 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 52570 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 58081 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика

Київ • УНН

 • 8004 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 37 ракетами та 320 дронами, знешкоджено 283 БпЛА та 5 ракет Х-59. Ще 18 ракет локаційно втрачені, основний удар припав на Полтавщину та Харківщину.

Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика

росія вночі випустила по Україні 37 ракет, у тому числі 28 "балістики", і 320 дронів, знешкоджено 5 ракет Х-59, 283 дрони, ще 18 ракет локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) ворог "завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування". Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів:

  • 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – «шахеди»;
    • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. - рф;
      • 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – рф);
        • 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – рф);
          • 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей: 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 5 керованих авіаційних ракет Х-59. Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється. Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях

            - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

            "Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.

            Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

            "путін глухий до всього, що говорить світ": Зеленський відреагував на атаку рф понад 300 дронами і 37 ракетами перед переговорами у США16.10.25, 10:09 • 1970 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Війна в Україні
            Війна в Україні
            Відключення світла
            Блекаут 
            Електроенергія
            Курськ
            Курська область
            Харківська область
            Полтавська область
            Повітряні сили Збройних сил України
            Х-47М2 «Кинджал»
            Шахед-136
            Х-59
            Іскандер (ОТРК)
            Крим
            Україна