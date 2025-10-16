Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 37 ракетами та 320 дронами, знешкоджено 283 БпЛА та 5 ракет Х-59. Ще 18 ракет локаційно втрачені, основний удар припав на Полтавщину та Харківщину.
росія вночі випустила по Україні 37 ракет, у тому числі 28 "балістики", і 320 дронів, знешкоджено 5 ракет Х-59, 283 дрони, ще 18 ракет локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) ворог "завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування". Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів:
- 320 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – «шахеди»;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської обл. - рф;
- 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: ТОТ АР Крим; Курська, Воронезька обл. – рф);
- 2 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська. – рф);
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 288 повітряних цілей: 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 5 керованих авіаційних ракет Х-59. Крім того (станом на 10.00), 18 ворожих ракет локаційно втрачені, інформація уточнюється. Наразі зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
"Основний напрямок удару – Полтавщина та Харківщина", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
