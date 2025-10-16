$41.760.01
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика

Киев • УНН

 • 6746 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 37 ракетами и 320 дронами, обезврежено 283 БпЛА и 5 ракет Х-59. Еще 18 ракет локационно потеряны, основной удар пришелся на Полтавщину и Харьковщину.

Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика

россия ночью выпустила по Украине 37 ракет, в том числе 28 "баллистических", и 320 дронов, обезврежено 5 ракет Х-59, 283 дрона, еще 18 ракет локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) враг "нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования". Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения – 37 ракет (28 из них – "баллистика") и 320 БпЛА различных типов:

  • 320 ударных БпЛА типа Shahed, Герань (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, около 200 из них – «шахеды»;
    • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской обл. - рф;
      • 26 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: ВОТ АР Крым; Курская, Воронежская обл. – рф);
        • 2 крылатые ракеты Искандер-К (районы пусков: ВОТ АР Крым; Ростовская. – рф);
          • 7 управляемых авиационных ракет Х-59.

            Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

            По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 288 воздушных целей: 283 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань (беспилотники других типов); 5 управляемых авиационных ракет Х-59. Кроме того (по состоянию на 10.00), 18 вражеских ракет локационно потеряны, информация уточняется. В настоящее время зафиксированы прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях

            - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

            "Основное направление удара – Полтавщина и Харьковщина", - говорится в сообщении.

            Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

            Юлия Шрамко

