На Вінниччині депутат заради відстрочки "купив" дівчину з інвалідністю

У Вінницькій області депутат домовився про "шлюб" з дівчиною з інвалідністю, щоб отримати відстрочку від мобілізації. За це він щомісяця платив три тисячі гривень родині "дружини", пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, наприкінці 2024 року депутат дізнався про родину, де проживали дві сестри. Молодшій - 18 років, вона має інвалідність ІІ групи і через стан здоров’я не усвідомлює значення своїх дій. Скориставшись їхнім складним матеріальним становищем, посадовець через знайому домовився про "шлюб" із дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тисячі гривень старшій сестрі - повідомили в Офісі генпрокурора.

Там також повідомили, що після реєстрації шлюбу він використав медичні документи "дружини" та свідоцтво про шлюб, щоб оформити собі відстрочку від мобілізації.

6 листопада 2025 року депутата та його спільницю було затримано. Прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру депутату однієї з міських рад області та його спільниці у торгівлі людьми та ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149; ст. 336 КК України).

Доповнення

