11:23 • 1898 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 13966 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 17618 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 23183 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 22928 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 27332 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 27971 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32393 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66441 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58279 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
В Винницкой области депутат ради отсрочки "купил" девушку с инвалидностью

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Депутат одного из городских советов Винницкой области заключил фиктивный брак с 18-летней девушкой с инвалидностью II группы, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это он ежемесячно выплачивал 3 тысячи гривен семье "жены".

В Винницкой области депутат ради отсрочки "купил" девушку с инвалидностью

В Винницкой области депутат договорился о "браке" с девушкой с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это он ежемесячно платил три тысячи гривен семье "жены", пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

По данным следствия, в конце 2024 года депутат узнал о семье, где проживали две сестры. Младшей - 18 лет, она имеет инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознает значения своих действий. Воспользовавшись их сложным материальным положением, чиновник через знакомую договорился о "браке" с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3 тысячи гривен старшей сестре

- сообщили в Офисе генпрокурора.

Там также сообщили, что после регистрации брака он использовал медицинские документы "жены" и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации.

6 ноября 2025 года депутат и его сообщница были задержаны. Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили о подозрении депутату одного из городских советов области и его сообщнице в торговле людьми и уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149; ст. 336 УК Украины).

Дополнение

В Закарпатье правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из военных представительств Министерства обороны Украины. Его подозревают в налаживании схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу.

В Житомирской области разоблачена масштабная схема незаконной вырубки леса. Бывшая директор государственного предприятия, вместе с подчиненным и руководителем частной фирмы, организовали незаконные рубки деревьев на миллионы гривен, нанеся государству значительный ущерб.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Брак
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область