В Винницкой области депутат ради отсрочки "купил" девушку с инвалидностью

В Винницкой области депутат договорился о "браке" с девушкой с инвалидностью, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это он ежемесячно платил три тысячи гривен семье "жены", пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

По данным следствия, в конце 2024 года депутат узнал о семье, где проживали две сестры. Младшей - 18 лет, она имеет инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознает значения своих действий. Воспользовавшись их сложным материальным положением, чиновник через знакомую договорился о "браке" с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3 тысячи гривен старшей сестре - сообщили в Офисе генпрокурора.

Там также сообщили, что после регистрации брака он использовал медицинские документы "жены" и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации.

6 ноября 2025 года депутат и его сообщница были задержаны. Прокуроры Винницкой областной прокуратуры сообщили о подозрении депутату одного из городских советов области и его сообщнице в торговле людьми и уклонении от мобилизации (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149; ст. 336 УК Украины).

