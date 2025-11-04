Офіцера Міноборони затримали за підозрою в організації втечі військовозобов’язаних за кордон
Київ • УНН
На Закарпатті затримано заступника начальника військового представництва Міноборони за організацію незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Офіцер використовував службовий автомобіль для уникнення перевірок, вартість послуги становила 7,5 тисяч євро.
На Закарпатті правоохоронці викрили заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, якого підозрюють у налагодженні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Європи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
За інформацією Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, офіцер обіцяв клієнтам забезпечити доїзд до державного кордону та подальший перехід через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії. Для уникнення перевірок на блокпостах він використовував службовий автомобіль Міністерства оборони.
Вартість переправлення за кордон - 7,5 тисяч євро з особи. Під час отримання чергової частини коштів його затримано
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 908 тисяч гривень.
