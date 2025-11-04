ukenru
14:17 • 3850 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
13:39 • 9754 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10239 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12111 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12940 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19793 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
4 листопада, 07:25 • 41635 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24019 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Офіцера Міноборони затримали за підозрою в організації втечі військовозобов’язаних за кордон

Київ • УНН

 • 630 перегляди

На Закарпатті затримано заступника начальника військового представництва Міноборони за організацію незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Офіцер використовував службовий автомобіль для уникнення перевірок, вартість послуги становила 7,5 тисяч євро.

Офіцера Міноборони затримали за підозрою в організації втечі військовозобов’язаних за кордон

На Закарпатті правоохоронці викрили заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, якого підозрюють у налагодженні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Європи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За інформацією Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, офіцер обіцяв клієнтам забезпечити доїзд до державного кордону та подальший перехід через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії. Для уникнення перевірок на блокпостах він використовував службовий автомобіль Міністерства оборони.

Настоятелю Святогірської лаври, митрополиту Арсенію, повідомили про нову підозру - його знову взяли під варту04.11.25, 10:29 • 1502 перегляди

Вартість переправлення за кордон - 7,5 тисяч євро з особи. Під час отримання чергової частини коштів його затримано 

– повідомили в ОГП.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 908 тисяч гривень.

До 6 років за гратами засудили іноземця, який намагався передати секретну документацію на український літак іноземній спецслужбі03.11.25, 17:49 • 3162 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Закарпатська область
Європа
Румунія