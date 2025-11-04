Офіцера Міноборони затримали за підозрою в організації втечі військовозобов’язаних за кордон

На Закарпатті правоохоронці викрили заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, якого підозрюють у налагодженні схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Європи. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

За інформацією Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, офіцер обіцяв клієнтам забезпечити доїзд до державного кордону та подальший перехід через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії. Для уникнення перевірок на блокпостах він використовував службовий автомобіль Міністерства оборони.

Настоятелю Святогірської лаври, митрополиту Арсенію, повідомили про нову підозру - його знову взяли під варту

Вартість переправлення за кордон - 7,5 тисяч євро з особи. Під час отримання чергової частини коштів його затримано – повідомили в ОГП.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 908 тисяч гривень.

До 6 років за гратами засудили іноземця, який намагався передати секретну документацію на український літак іноземній спецслужбі