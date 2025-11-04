Офицера Минобороны задержали по подозрению в организации побега военнообязанных за границу

На Закарпатье правоохранители разоблачили заместителя начальника одного из военных представительств Министерства обороны Украины, которого подозревают в налаживании схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, офицер обещал клиентам обеспечить доезд до государственной границы и дальнейший переход через горно-лесистую местность Раховского района в Румынию. Для избежания проверок на блокпостах он использовал служебный автомобиль Министерства обороны.

Стоимость переправки за границу - 7,5 тысяч евро с человека. Во время получения очередной части средств он задержан – сообщили в ОГП.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 908 тысяч гривен.

