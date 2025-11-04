Настоятелю Святогорской лавры, митрополиту Арсению, сообщили о новом подозрении - его снова взяли под стражу

Настоятелю Святогорской Свято-Успенской лавры митрополиту Арсению сообщено о новом подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии России. Суд повторно избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры настоятелю Святогорской Свято-Успенской лавры сообщено о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ, а также глорификации ее участников (ч. 1, 3 ст. 436-2 УК Украины). Суд повторно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в мае–июне 2022 года подозреваемый во время публичных выступлений распространял нарративы российской пропаганды, в частности - обвинял ВСУ в гибели священнослужителей и уничтожении храмов, отрицая агрессию РФ.

Напомним

В 2024 году митрополиту Арсению, настоятелю Святогорской лавры УПЦ (МП), Служба безопасности Украины сообщила о подозрении за то, что он, как указывают спецслужбы, "подсказал" рашистам позиции ВСУ в Донецкой области.

Впоследствии Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.