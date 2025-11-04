Настоятелю Святогірської лаври, митрополиту Арсенію, повідомили про нову підозру - його знову взяли під варту

Настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври митрополиту Арсенію повідомлено про нову підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії росії. Суд повторно обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури настоятелю Святогірської Свято-Успенської лаври повідомлено про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії рф, а також глорифікації її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Суд повторно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у травні–червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів поширював наративи російської пропаганди, зокрема - звинувачував ЗСУ у загибелі священнослужителів та знищенні храмів, заперечуючи агресію рф.

Нагадаємо

У 2024 році митрополиту Арсенію, настоятелю Святогірської лаври УПЦ (МП), Служба безпеки України повідомила про підозру за те, який, як вказують спецслужбі, "підказав" рашистам позиції ЗСУ на Донеччині.

Згодом Настоятеля Святогірської лаври, який поширював інформацію про місця дислокації Збройних сил України, взяли під варту, йому загрожує до 8 років ув'язнення.