На фронті - 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

23 жовтня, 20:21 • 11183 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 25971 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 25822 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 27644 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 37318 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 29146 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 50600 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 43920 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 38526 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13359 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Президент Франції написав допис українською після зустрічі із Зеленським23 жовтня, 20:36 • 7404 перегляди
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 4100 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 4410 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters01:38 • 3926 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 5368 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 30275 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 50606 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 43923 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 38529 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 44901 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 17966 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 22609 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 32946 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 41234 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 60670 перегляди
На фронті - 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 120 бойових зіткнень за добу, третина з яких припала на Покровський напрямок. Уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

На фронті - 120 боїв, уражено російський пункт управління: карта від Генштабу

120 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - третина - як і раніше на Покровському напрямку, уражено командно-спостережний пункт та пункт управління противника, повідомили у ранковому зведенні 24 жовтня у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих авіабомб, та здійснив 210 обстрілів, шість з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 14 ворожих спроб просунутись уперед у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

росія за добу втратила 910 військових та 128 одиниць спецтехніки – Генштаб ЗСУ24.10.25, 07:29 • 948 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Сіверськ
Краматорськ
Куп'янськ