Эксклюзив
06:00
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 00:17
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
06:00
23 октября, 14:10
23 октября, 10:56
23 октября, 10:10
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
23 октября, 09:45
На фронте - 120 боев, поражен российский пункт управления: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях за сутки, треть из которых пришлась на Покровское направление. Поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

На фронте - 120 боев, поражен российский пункт управления: карта от Генштаба

120 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, большинство - треть - по-прежнему на Покровском направлении, поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника, сообщили в утренней сводке 24 октября в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 90 авиационных ударов и сбросил 184 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 987 обстрелов, в том числе 152 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6 688 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему, командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес три авиационных удара, применив при этом восемь управляемых авиабомб, и совершил 210 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, а также в направлении Бологовки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоселовка, Заречное и Шандриголово.

На Славянском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 14 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Катериновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Лысовка, Зверово, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Красный Лиман, Новоекономическое, Котлино, Новопавловка и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиа, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Россия за сутки потеряла 910 военных и 128 единиц спецтехники – Генштаб ВСУ
24.10.25, 07:29

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Северск
Краматорск
Купянск