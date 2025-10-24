Россия за сутки потеряла 910 военных и 128 единиц спецтехники – Генштаб ВСУ

$41.760.01
23 октября, 20:21 • 11022 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 25625 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 25588 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 27425 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 37169 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29095 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 50405 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 43770 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 38404 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13354 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23 октября, 20:36 • 6842 просмотра
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 3500 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 3900 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters01:38 • 3382 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 4590 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 30110 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 50400 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 43768 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 38402 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 44781 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Ким Чен Ын
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Франция
Кировоградская область
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 17896 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 22534 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 32871 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 41161 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 60599 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

Россия за сутки потеряла 910 военных и 128 единиц спецтехники – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Силы обороны Украины 23 октября ликвидировали 910 оккупантов, 1 танк, 34 артсистемы и 440 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют 080 личного состава и 826 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Россия за сутки потеряла 910 военных и 128 единиц спецтехники – Генштаб ВСУ

Силы обороны за сутки, 23 октября, ликвидировали 910 оккупантов, 1 танк, 34 артсистемы, 440 БПЛА, 5 бронемашин, а также 128 авто и спецтехники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали 

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 080 (+910) человек ликвидировано
    • танков ‒ 283 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 458 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 972 (+34)
          • РСЗО ‒ 526 (+1)
            • средства ПВО ‒ 230 (0)
              • самолетов ‒ 428 (0)
                • вертолетов ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 826 (+440)
                    • крылатые ракеты ‒ 880 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 356 (+128)
                            • специальная техника ‒ 981 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские войска сдерживают наступление россиян на нескольких направлениях. Произошло 103 боевых столкновения, враг совершил 48 авиаударов и применил более 2,6 тысячи дронов.

                              путин пообещал "ошеломляющий ответ", если по рф ударят Tomahawk23.10.25, 18:54 • 4234 просмотра

                              Вита Зеленецкая

