Россия за сутки потеряла 910 военных и 128 единиц спецтехники – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Силы обороны Украины 23 октября ликвидировали 910 оккупантов, 1 танк, 34 артсистемы и 440 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют 080 личного состава и 826 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Силы обороны за сутки, 23 октября, ликвидировали 910 оккупантов, 1 танк, 34 артсистемы, 440 БПЛА, 5 бронемашин, а также 128 авто и спецтехники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 080 (+910) человек ликвидировано
- танков ‒ 283 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 458 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 972 (+34)
- РСЗО ‒ 526 (+1)
- средства ПВО ‒ 230 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 826 (+440)
- крылатые ракеты ‒ 880 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 356 (+128)
- специальная техника ‒ 981 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Украинские войска сдерживают наступление россиян на нескольких направлениях. Произошло 103 боевых столкновения, враг совершил 48 авиаударов и применил более 2,6 тысячи дронов.
