Россия за сутки потеряла 910 военных и 128 единиц спецтехники – Генштаб ВСУ

Силы обороны за сутки, 23 октября, ликвидировали 910 оккупантов, 1 танк, 34 артсистемы, 440 БПЛА, 5 бронемашин, а также 128 авто и спецтехники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 080 (+910) человек ликвидировано

танков ‒ 283 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 458 (+5)

артиллерийских систем ‒ 972 (+34)

РСЗО ‒ 526 (+1)

средства ПВО ‒ 230 (0)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 826 (+440)

крылатые ракеты ‒ 880 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 356 (+128)

специальная техника ‒ 981 (0)

Украинские войска сдерживают наступление россиян на нескольких направлениях. Произошло 103 боевых столкновения, враг совершил 48 авиаударов и применил более 2,6 тысячи дронов.

