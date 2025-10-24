росія за добу втратила 910 військових та 128 одиниць спецтехніки – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони України 23 жовтня ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 34 артсистеми та 440 БПЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно становлять 080 особового складу та 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Сили оборони за добу, 23 жовтня ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 34 артсистеми, 440 БПЛА, 5 бронемашин, а також 128 авто та спецтехніки. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 080 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 283 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 458 (+5)
- артилерійських систем ‒ 972 (+34)
- РСЗВ ‒ 526 (+1)
- засоби ППО ‒ 230 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 826 (+440)
- крилаті ракети ‒ 880 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 356 (+128)
- спеціальна техніка ‒ 981 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Українські війська стримують наступ росіян на кількох напрямках. Відбулося 103 бойові зіткнення, ворог здійснив 48 авіаударів та застосував понад 2,6 тисячі дронів.
путін пообіцяв "приголомшливу відповідь", якщо по рф ударять Tomahawk23.10.25, 18:54 • 4248 переглядiв